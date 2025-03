Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte um neue Sondervermögen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Debatte um neue Sondervermögen:

"Ihre Schuldenbremsen müssen Bund und Länder nicht auf dem Altar der Weltpolitik opfern. Zwei Milliardentöpfe, deren Mittel nur zweckgebunden für die Landesverteidigung, die Ukraine und die Modernisierung der maroden Infrastruktur verwendet werden dürfen, sind finanzpolitisch das deutlich kleinere Übel als das Öffnen aller Geldschleusen. Für die Union ist der Weg in die neue Schuldenwirtschaft auch so schon schwer genug. Am Ende aber muss auch ein Kanzler Merz handlungsfähig bleiben. Die Welt, in die er gewählt wurde, ist eine andere als die, in der er Kandidat wurde."/yyzz/DP/ngu