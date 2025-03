Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Debatte um ein Sondervermögen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Debatte um ein Sondervermögen:

"Wenn Schwarz-Rot jetzt richtig in die Tasche greift, könnte die Koalition in aller Ruhe regieren. Alle Sparzwänge wären aufgehoben, für alles wäre Geld da. Für die Bundeswehr, für die Sanierung von Straßen, Schienen, Brücken, für den Kampf gegen rechts, für gute Bildung. Das klingt gut, ist aber keine gute Idee. Auch die neue Regierung würde sich mit einer solchen Politik davor drücken, die Bevölkerung mit einer unausweichlichen Wahrheit zu konfrontieren: Krisen kosten Wohlstand. Schwarz-Rot würde die Bürger noch mehr in Watte packen als die Ampel, eine noch größere Traumwelt auf Zeit schaffen - aus der es nur ein böses Erwachen geben kann. Die Politik muss endlich wieder lernen, Prioritäten zu setzen. Das heißt auch, harte Einschnitte vorzunehmen und den Haushalt auf Zukunftsfelder zu konzentrieren."/yyzz/DP/ngu