WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 18. März 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Evonik, Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk, 11.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkoferenz) 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Jahrezahlen (detailliert) 07:45 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (12.00 h Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen Telefonkonferenz 10:30 DEU Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen 21:00 CHE: Logitech, Analyst & Investor Day 22:00 DEU: Deutsche Börse, Planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen FRA: Atos, Jahreszahlen USA: Foot Locker, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank Dienste 2/25 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 2/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 2/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 1/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/25 (vorab) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/25 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 2/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 1/25 (endgültig) 16:00 USA: ISM Services Index 2/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: US-Präsident Trump hält Rede vor dem Kongress, Washington DEU: Entwicklung bei der Koalitionsbildung + Gespräch Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit Vorsitzenden von CDU und SPD, Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Saskia Esken, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unter anderem über die Ukraine-Konferenzen in London und Brüssel + Politischer Aschermittwoch in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen 11:00 DEU: Voraussichtlich Urteilsverkündung im Kartellverfahren gegen die Aluminiumschmiede Otto Fuchs, Düsseldorf 11:30 DEU: Jahres-Wirtschafts-Pk des Gesamtverbandes Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV), Frankfurt/M. 15:00 DEU: Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) besucht Pharmaunternehmen Böhringer-Ingelheim 17:30 DEU: Volkswagen Media Night mit Weltpremiere Showcar für erstes Elektroauto um 20.000 Euro, Düsseldorf EUR: Treffen der EU-Innenminister, Brüssel CHN: Beginn der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (9.30 h Jahres-Pk, 12.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 9.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 h Blanz-Pk) 07:30 DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Andritz, Jahreszahlen BEL: Solvay, Jahreszahlen GBR: Admiral, Jahreszahlen GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen USA: Universal Music Group, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 2/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/25 (vorab) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 1/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/25 12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk) 14:30 USA: Handelsbilanz 1/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 1/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Maklerprovision bei Einfamilienhaus mit Anbau, Karlsruhe 08:45 DEU: BGH entscheidet zur Vereinbarung eines Maklerlohns, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk des Energiekonzerns Eon mit Vorstellung von Studie «Energy Playbook» zu Bedingungen für das Gelingen der Energiewende 10:00 DEU: Online-Pk mit Vorstellung von IW-Studie: Erneuerbaren-Branche in Krisenzeiten starker Jobmotor 10:00 DEU: Pk der Firma Roche Diagnostics GmbH in Deutschland, Mannheim DEU: Pk Zentralverband des deutschen Handwerks, München DEU: Agrarpolitische Tagung zum Thema «Europas Agrarpolitik am Scheideweg - Wie geht's weiter für MV?» (bis 7.3.2025), Golchen LUX: EuGH entscheidet über Millionenstrafe gegen Deutschland Die Kommission hat Deutschland und andere EU-Staaten verklagt, weil sie EU-Recht zum Schutz von Hinweisgebern nicht umgesetzt oder die Umsetzungsvorschriften der Kommission nicht mitgeteilt hätten. Gegen Deutschland steht eine Strafe von mindestens 17,2 Millionen Euro im Raum. EUR: Mündliches Verfahren am Gericht der EU zur Einordnung von Zalando als große Online-Plattform LUX: EuGH urteilt über Fluggastrechte EUR: EU-Sondergipfel zum Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik, Brüssel BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel BEL: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR über Nacht: CHN: Handelsbilanz 2/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 1/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich, Dezember und Jahr 2024 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 1/25 08:00 ROU: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Industrieproduktion 1/25 11:00 EUR: BIP Q4/24 (endgültig) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/24 11:00 EUR: Haushaltskonsum Q4/24 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/24 (endgültig) 11:00 GRC: Arbeitslosenzahlen Q4/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 1/25 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Justizminister, Brüssel USA: US-Präsident Donald Trump spricht beim «Krypto-Gipfel» im Weißen Haus --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. MÄRZ TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 07:10 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Traton SE, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Januar 2025 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 12:15 GBR: Direct Line Insurance Group, außerordentliche Hauptversammlung 21:05 USA: Oracle, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 1/25 06:00 JPN: CI-Index Frühindikationen 1/25 (vorläufig) 07:00 FIN: Industrieproduktion 1/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 1/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 1/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 1/25 10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/25 TERMINE KONJUNKTUR EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Brüssel SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) DEU: Treuhandverwaltung des Bundes für Mehrheitseigner der Ölraffinerie PCK läuft aus, Schwedt/Oder --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (11.00 h Call) 09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen 19:00 USA: Eaton, Investor Conference Call TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Mercedes-Benz Group AG, Investor Relations Retail Investor Event USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/24 (endgültig) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/24 08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Ökonomen wie Clemens Fuest und Juristen wie Udo di Fabio stellen neues Jahresheft der Stiftung Familienunternehmen vor, Berlin 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz 2025 des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Hamburg BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 06:30 CHE: Ascom, Jahreszahlen 06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Jahreszahlen 10:00 DEU: VCI legt Bericht zum vierten Quartal und Jahreszahlen 2024 vor, Berlin 10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Bilanz-Pk, Stuttgart 14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung 18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung 21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/25 08:00 TUR: Leistungsbilanz 1/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/25 13:30 USA: Realeinkommen 2/25 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Tagessatz in der Krankentagegeldversicherung, Karlsruhe 09:30 DEU: Konferenz »The ECB and Its Watchers» mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt 10:00 DEU: Pk ZIV-Die Fahrradindustrie zu Marktdaten 2024 der Fahrradbranche in Deutschland, Berlin DEU: Circular Valley Convention 2025 - branchenübergreifende Veranstaltung und Marktplatz für Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Düsseldorf GRL: Ergebnis von Parlamentswahl auf Grönland erwartet, Nuuk --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Rieter, Jahreszahlen 06:50 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fresenius Medical Care, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/25 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen 07:00 DEU: K+S, Geschäftsbericht (10.30 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen 07:00 ITA: Enel, Jahreszahlen 07:00 CHE: DocMorris, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen 10:00 DEU: Marke Volkswagen und Brand Group Core, Jahres-Pk, Wolfsburg 11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk 2025, Bochum TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/25 08:00 ROU: Industrieproduktion 1/25 08:30 CHE: Erzeugerpreie 2/25 08:30 CHE: Importpreise 2/25 09:30 DEU: IfW Kiel, Konjunkturprognose im Frühjahr für Deutschland und die Welt 11:00 DEU: RWI, Konjunkturprognose 11:00 EUR: Industrieproduktion 2/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/25 13:§0 USA: Erzeugerpreise 2/25 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Veranstaltung mit Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) und EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos zur Energiewende, Stuttgart --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen 10:00 DEU: MVV Energie AG, Hauptversammlugn, Mannheim TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: De Longhi, Jahreszahlen TWN: Foxconn, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/25 08:00 GBR: BIP 1/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/25 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/25 (vorläufig) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Geschäftsbericht 07:00 CHE: Julius Bär, Geschäftsbericht 11:00 DEU: Volkswagen Group Mobility, Jahres-Pk (online) 17:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Jahres-Pk der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, München TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/25 08:00 NOR: Handelsbilanz 2/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 14:00 POL: Verbraucherpreise 2/25 14:00 POL: Handelsbilanz 1/25 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/25 13:30 USA: Empire State Index 3/25 15:00 USA: Lagerbestände 1/25 15:00 USA: NAHB-Index 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: ISH 2025 - Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft, Frankfurt/M. DEU: Pk Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA): Vorstellung Frühjahrsgutachtens 2025, Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Minister für Energie, Brüssel FRA: OECD legt Zwischenbericht zu Wirtschaftsausblick vor, Paris POL: Informelles EU-Verkehrsministertreffen, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszhalen 07:15 CHE: SNB, Geschäftsbericht 08:00 GBR: Close Brothers Group, Halbjahreszahlen 13:45 USA: Corning, Investor Day 14:30 USA: The Mosaic, Analyst Day 15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung 16:30 USA: Qualcomm, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Summit 2025 Investor Meeting TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Jahreszahlen DEU: Audi Zahlen Geschäftsjahr 2024, Ingolstadt TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 1/25 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 3/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/25 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 2/25 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/25 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/25 14:15 USA: Industrieproduktion 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Haftung einer Wertpapiersammelbank für das Einfrieren von Wertpapieren einer iranischen Bank, Karlsruhe 10:30 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu überragender marktübergreifenden Bedeutung von Apple, Karlsruhe 11:00 DEU: Internationale Sanitär- und Heizungsmesse (ISH), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Hybrides Pressegespräch der Chemieverbände Hessen zur aktuellen Lage der Chemie- und Pharmabranche, Frankfurt/M. BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel POL: Fortsetzung informelles EU-Verkehrsministertreffen, Warschau ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi