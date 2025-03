Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

14. Kapitalerhöhung für den Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) im April / Mai 2025



Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 (01.01.2024 – 30.06.2024) eine Anlagerendite von 2.12%, mit einer Outperformance von 1.70% gegenüber dem KGAST Immo-Index Gemischt. Die Nettorendite der fertigen Bauten stieg auf 3.17%, während die Leerstandsquote auf ein Rekordtief von 1.85% gesenkt wurde – ein Beleg für die hohe Attraktivität der Bestandsliegenschaften. Der Verkehrswert des Portfolios betrug CHF 2.77 Mrd., während die Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr 2024 CHF 45.5 Mio. erreichten.

Die Portfolioeffizienz wurde durch gezielte Verkäufe und strategiekonforme Akquisitionen weiter gesteigert. Gleichzeitig sanken die Fremdkapitalkosten auf 1.52%, was die finanzielle Stabilität des Fonds stärkt. Swiss Prime Site Solutions erzielte für den Fonds eine hervorragende Cashflow-Rendite von 1.49% sowie eine positive Wertänderungsrendite von 0.63%.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 werden am 16. April 2025 veröffentlicht. Die Entwicklungen im zweiten Halbjahr 2024 bestätigen die im ersten Halbjahr erkennbaren Trends.

14. Kapitalerhöhung im April / Mai 2025Die Fondsleitung der Swiss Prime Site Solutions plant deshalb, eine weitere Kapitalerhöhung für den Akara Diversity PK durchzuführen. Die Zeichnungsfrist der 14. Kapitalerhöhung ist auf Montag, 28. April bis Freitag, 16. Mai 2025 terminiert. Angestrebt ist eine Kapitalaufnahme im Umfang von CHF 60 – 100 Mio. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am Freitag, 30. Mai 2025. Die detaillierten Emissionskonditionen werden vor Zeichnungsbeginn publiziert.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Vor Beginn der Zeichnungsfrist können Investoren mittels Pre-Commitments die Chancen einer Zuteilung erhöhen.

Verwendung des KapitalsDie geplante Kapitalaufnahme dient der strategiekonformen Portfolioerweiterung und der Finanzierung nachhaltiger Neubauprojekte. Die Projektpipeline umfasst rund 700 Neubauwohnungen bis 2028 sowie 3 500 m² Kommerzfläche. Die Deal Pipeline konzentriert sich auf ESG-konforme Wohn- und Gewerbeprojekte mit nachhaltigem Wertsteigerungspotenzial.

Fondsportrait Akara Diversity PKDer Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von rund CHF 2.8 Mrd. steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.

Zug, 5. März 2025

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über rund CHF 13 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

