Aktien Asien/Pazifik: Wachstumsziel Chinas kommt gut an

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Günstige Signale aus China stabilisierten die Märkte trotz mäßiger Vorgaben der Wall Street.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf das neue Wachstumsziel für China. Trotz drohender Handelskonflikte und Problemen im Inland will das Land in diesem Jahr erneut ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent erzielen. Das geht aus dem Arbeitsbericht der Regierung hervor. Das Ziel gilt in Anbetracht der ökonomischen Lage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und der Streitigkeiten mit internationalen Handelspartnern als ambitioniert. China signalisiert mit dem Ziel Beobachtern zufolge, dass es Geld in die Hand nehmen will, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen.

Günstige Signale gab es auch von der Konjunktur. So hatte sich die Stimmung in Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen trotz des sich zuspitzenden Handelsstreits mit den USA verbessert. Im Februar stieg das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,4 Zähler. Die Stimmungsaufhellung kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt einen Rückgang auf 50,7 Punkte erwartet.

Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg deutlich um 2,88 Prozent auf 23.602,00 Punkte. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten bestückte CSI 300 zog um 0,45 Prozent auf 3.902,57 Punkte an.

Auch japanische Aktien erholten sich. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,23 Prozent höher mit 37.418,24 Punkten.

Ausnahme waren australische Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 sank um 0,69 Prozent auf 8.141,11 Zähler. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Verbesserung des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal. Das gebe der Notenbank Spielraum zur Beibehaltung einer restriktiveren Geldpolitik, zumal die Inflation sich als hartnäckiger erwiesen habe./mf/stk