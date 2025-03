DAX® - Schwankungen nehmen massiv zu - auch heute?

Der DAX® notiert unterhalb des Niveaus vom vergangenen Freitag. Dazwischen liegt ein Sprung um 800 Punkte nach oben sowie ein scharfer „U-Turn“ in die entgegengesetzte Richtung. Entsprechend besaß das 20. Allzeithoch in diesem Jahr (23.308 Punkte) lediglich eine geringe Halbwertszeit. Neben diesem Fehlausbruch sorgen die enormen Kursbewegungen der letzten beiden Handelstage für einen faden Beigeschmack. Parallel dazu sollten Anlegerinnen und Anleger den Blick auf die Indikatoren (z. B. RSI, MACD) als Mahnung verstehen. Beide Indikatoren bestätigen das erneute Rekordlevel nicht mehr, wodurch eine negative Divergenz entsteht. Statt ein neues Einstiegssignal zu generieren, ist der Trendfolger jüngst zudem an seiner Signallinie gescheitert. Auf dieses Verhaltensmuster folgte in der Vergangenheit oftmals eine weitere Kursschwäche. Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger die verbliebene Aufwärtskurslücke von Mitte Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkten) beachten. Ein Schließen des beschriebenen Gaps definieren wir als Signal für einen größeren Korrekturimpuls. Heute dürfte sich der DAX® mit einem Sprung nach Norden von dieser Bastion absetzen. Eine erhöhte Volatilität ist oftmals ein Indiz, dass der zugrundeliegende Trend einen gewissen Reifegrad erreicht hat.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

