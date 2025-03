EQS-News: SFC Energy AG erhält ersten Brennstoffzellen-Auftrag aus Saudi-Arabien für 100 Überwachungssysteme für die öffentliche Sicherheit

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält ersten Brennstoffzellen-Auftrag aus Saudi-Arabien für 100 Überwachungssysteme für die öffentliche Sicherheit



Brunnthal/München, Deutschland, 5. März 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat ihren ersten Auftrag aus Saudi-Arabien erhalten. Die auf Bau- und Infrastrukturlösungen spezialisierte RESTART Limited Company („RESTART“) hat EFOY Pro Methanol-Brennstoffzellen und Zubehör bestellt. Es ist das erste Mal, dass SFC Energy ihre Lösungen in das Königreich Saudi-Arabien liefert. Der Auftrag wird im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam.

RESTART wird die Brennstoffzellen-Technologie von SFC für CCTV- (Closed Circuit Television) und andere Überwachungssysteme im Bereich der öffentlichen Sicherheit einsetzen. Die EFOY Brennstoffzellen und das Zubehör werden die Anwender mit autarker Energie für mobile und stationäre CCTV- und andere Überwachungssysteme an netzfernen Standorten versorgen und so eine zuverlässige, unterbrechungsfreie und umweltfreundliche Stromversorgung sicherstellen. RESTARTs Engagement für saubere Energie steht im Einklang mit der saudischen Vision 2030, die auf saubere Energielösungen setzt und durch Innovation zur Diversifizierung und Minimierung traditioneller Energiequellen beiträgt.

Der Auftrag folgt einer intensiven Proof-of-Concept-Phase, die RESTART gemeinsam mit dem Anwender über mehrere Monate an verschiedenen Standorten durchgeführt hat. In diesem Zeitraum wurden verschiedene Lösungen in einem Feldversuch in den Hochtemperaturgebieten Saudi-Arabiens umfassend getestet und miteinander verglichen. Die SFC Brennstoffzellentechnologie hat ihre Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und geringe Wartungsintensität unter Beweis gestellt und sich auch unter diesen rauen und anspruchsvollen klimatischen Bedingungen gegen den Wettbewerb durchgesetzt.

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: „Die Partnerschaft mit RESTART ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Präsenz im Nahen Osten, einer Schlüsselregion für unsere globale Wachstumsstrategie. Die erfolgreiche Erprobungsphase unserer Brennstoffzellen in der Hochtemperaturregion der Arabischen Halbinsel unterstreicht die Flexibilität und Zuverlässigkeit unserer Technologie. Im Rahmen unseres Engagements für eine klimaneutrale Energieversorgung freuen wir uns, unsere Beziehung zu RESTART zu vertiefen und unsere Präsenz im Nahen Osten weiter auszubauen, um nachhaltige Energielösungen in diese wichtige Region zu bringen.“

Mr. Fahad Alsuhaim,Vice Chairman von RESTART Limited Company: „Durch die Partnerschaft mit SFC konnten wir unserem strategischen Kunden eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung anbieten. Neben den logistischen Einsparungen steht diese Lösung im Einklang mit der Vision 2030, zu der RESTART durch den Einsatz umweltfreundlicher Produkte beiträgt.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



Zu RESTART Limited Company

RESTART Limited Company ist ein führendes saudisches Unternehmen, das sich auf Bau- und Infrastrukturlösungen spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter eines umfassenden Leistungsspektrums entwickelt, das Projektmanagement, Bauleistungen, Smart City-Lösungen, Glasfaser-, Telekommunikations- und Energielösungen sowie Wartungslösungen für kritische Infrastrukturen umfasst. Mit seinem Engagement für Exzellenz und dem Fokus auf Kundenzufriedenheit treibt RESTART Limited Company Innovation und nachhaltige Entwicklung in der Region voran.

Das breit diversifizierte Portfolio des Unternehmens umfasst wichtige Bereiche wie den Bau und die Instandhaltung von Wohn- und Nichtwohngebäuden, Eisenbahnsystemen, Flughäfen und Brücken für den öffentlichen und privaten Sektor. RESTART Limited Company versteht stets die Vision und Mission der Kunden und ist Teil des Erfolgs der Kunden.

RESTART Limited Company folgt der Vision 2030 Saudi-Arabiens, indem es sich auf saubere Energie konzentriert und innovative Lösungen zur Diversifizierung und Minimierung traditioneller Energiequellen entwickelt.



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



RESTART Limited Company:

Abdul Aziz Alomarn

Head of Business Development

Email: a.alomran@restart.com.sa

