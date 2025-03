EU-Kommission will Ziele für Gasspeicher um zwei Jahre verlängern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission will die bestehenden Ziele zur Befüllung von Gasspeichern um zwei weitere Jahre verlängern.

In einer Vorlage vom Mittwoch schlägt die Brüsseler Behörde vor, auch weiterhin das Ziel auszugeben, die Gasspeicher in den 27 Mitgliedstaaten bis zum 01. November eines jeden Jahres zu 90 Prozent zu füllen. Hinzu käme eine Reihe von Zwischenzielen. Einige EU-Länder sehen dies allerdings kritisch, weil die Ziele ihrer Ansicht nach die Gaspreise in die Höhe treiben. Verabschiedet werden muss der Vorschlag vom Europäischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten.

(Bericht von Kate Abnett; Bearbeitet von Alexander Ratz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)