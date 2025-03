Faeser warnt vor "neuer größerer Fluchtbewegung" aus Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser dringt darauf, dass die Verteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der Europäischen Union künftig gerechter gestaltet werden muss.

"Die 1,2 Millionen Geflüchteten, die in Deutschland sind, werden bei uns weiter in Sicherheit sein", betonte Faeser bei Beratungen der EU-Innenministerinnen und Innenminister am Mittwoch in Brüssel. Falls Russlands Präsident Wladimir Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine aber weiter eskaliere und eine US-Unterstützung künftig ausfalle, könnte es zu einer "neuen größeren Fluchtbewegung" kommen, warnte die Ministerin. "Dann ist klar: Die Verantwortung für ukrainische Geflüchtete in Europa müsste mit einem verbindlichen und fairen Mechanismus auf die Mitgliedstaaten verteilt werden." Denn bisher hätten nur wenige EU-Staaten die mit Abstand größte Zahl ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen.

