OTS: KfW / 2024: KfW Capital stärkt VC-Ökosystem kontinuierlich weiter

2024: KfW Capital stärkt VC-Ökosystem kontinuierlich weiter Frankfurt am Main (ots) - - 1,6 Milliarden Euro Zusagevolumen, rd. 425 Millionen Euro über eigene Programme - "Green Transition Facility": Boost für Climate Tech, frühzeitig ausinvestiert - Insgesamt bereits mehr als 2,5 Milliarden Euro in 132 VC-Fonds investiert - mehr als 2.400 Start-ups erreicht - Wachstumsfonds Deutschland: zum Jahresende 2024 bereits über die Hälfte seines Volumens zugesagt - 2025: Investment-Volumen auf hohem Niveau, Weiterentwicklung des VC-Ökosystems Im vergangenen Jahr beliefen sich die Zusagen der KfW-Beteiligungstochter KfW Capital auf rd. 1,6 Milliarden Euro (2023: rd. 2,1 Milliarden Euro). Das hohe Volumen des Vorjahrs ist auf Sondereffekte des Europäischen Investitionsfonds (EIF) im Rahmen des Zukunftsfonds-Programms "German Future Funds (GFF)-EIF-Wachstumsfazilität" im Jahr 2023/2024 zurückzuführen. "KfW Capital hat im zurückliegenden Jahr das geplante Zielvolumen von rd. 425 Millionen Euro über eigene Programme in 27 deutsche und europäische VC-Fonds erfolgreich investiert. Auch in diesem Jahr sind wir weiter verlässlicher Partner für das VC-Ökosystem und verbessern die Finanzierungsbedingungen von Start-ups und innovativen Tech-Unternehmen. Neben den eigenen Investments setzen wir auch durch die Koordination des Zukunftsfonds und die Anlageberatung im Rahmen des Wachstumsfonds Deutschland starke Impulse", sagt Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital. "Es ist uns gelungen, in den sechs Jahren seit unserer Gründung durch unseren selektiven und stetigen Investmentansatz ein attraktives Portfolio aufzubauen. Es ist sektoral und über die Vintages stark diversifiziert. Dabei haben wir sowohl in vielversprechende First-Time-Fonds als auch in etablierte Folgefonds investiert. Insgesamt haben wir über unser Portfolio bereits mehr als 2.400 Start-ups erreicht," sagt Alexander Thees, Geschäftsführer von KfW Capital, der die 100 prozentige Tochter der KfW gemeinsam mit Dr. Jörg Goschin seit Start im Jahr 2018 leitet. Durch die Programme, die KfW Capital mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens und des Zukunftsfonds durchführt, wurden im Jahr 2024 rd. 425 Millionen Euro (2023: 471 Millionen Euro) an 27 europäische VC-Fonds zur Unterstützung von Start-ups und innovativen Unternehmen in Deutschland zugesagt. Ein besonderes Highlight bei diesen Programmen war im Jahr 2024 die "Green Transition Facility" (GTF): KfW Capital konnte die im Juni 2023 gestartete GTF bereits nach eineinhalb Jahren, statt avisierten zwei Jahren, erfolgreich zum Jahresende ausinvestieren. Rd. 100 Millionen Euro aus Mitteln der KfW wurden sieben Climate-Tech-Fonds (2023: rd. 40 Millionen Euro, 2024: rd. 60 Millionen Euro) zugesagt. Insgesamt 132 VC-Fonds mit starker Diversifikation Insgesamt gab KfW Capital bereits 132 VC-Fonds Investmentzusagen in Höhe von rd. 2,5 Milliarden Euro. Das Portfolio ist dabei breit diversifiziert: rund 45 Prozent der VC-Fonds haben ihren Fokus auf ICT, 22 Prozent auf Life Science, 9 Prozent auf Industrial Tech und 24 Prozent investieren branchenübergreifend. Mehr als jeder zweite Fonds investiert bereits in die Zukunftstechnologie KI; ein Fünftel aller VC-Portfoliofonds investiert im Bereich Green Tech. Die VC-Portfoliofonds investieren mit rund dem Vierfachen des von KfW Capital eingebrachten Kapitals in Start-ups und innovative Technologieunternehmen in Deutschland. Insgesamt wurden bis 31.12.2024 mehr als 2.400 Start-ups und innovative Technologieunternehmen durch VC-Fonds aus dem Portfolio von KfW Capital finanziert. Alle VC-Fonds, in denen KfW Capital investiert ist, verfügen über eine ESG-Policy. Elf Bausteine des Zukunftsfonds aktiv Beim Zukunftsfonds ( Der Zukunftsfonds (https://www.kfw-capital.de/Investmentfokus/Zukunftsfonds/) ) des Bundes, den KfW Capital im Auftrag des Bundes und der KfW koordiniert, stehen bereits mehr als 13 Milliarden Euro für Investitionen in VC-Fonds und Start-ups bis 2030 zur Verfügung. Aktuell insgesamt elf (zum Jahresende zehn) Bausteine adressieren bislang die verschiedenen Bedarfe des VC-Ökosystems (die GTF ist bereits ausinvestiert, s.o.) - insbesondere in der Wachstumsfinanzierung. Im zurückliegenden Jahr investierte KfW Capital einmalig 500 Millionen Euro in den HTGF Opportunity Fonds und weitere 430 Millionen Euro in den Deep Tech & Climate Fonds (DTCF) in der Funktion des Treuhänders. Beide sind ebenfalls Bausteine des Zukunftsfonds. KfW Capital fungiert zudem als Anlageberater für den "Wachstumsfonds Deutschland", der mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro zu den größten VC-Dachfonds gehört, die jemals in Europa aufgesetzt wurden. Durch Unterstützung von KfW Capital als Anlagevermittler war es gelungen, rd. 70 Prozent privates Kapital von institutionellen Investoren und großen Family Offices einzusammeln. Ein Jahr nach dem Final Closing (Nov. 2023) hatte der Wachstumsfonds zum Jahresende bereits mehr als die Hälfte seines Volumens (rd. 600 Millionen Euro) an 31 VC-Fonds zugesagt. Inhaltliche Weiterentwicklung des VC-Ökosystems auch im Jahr 2025 Neben dem Investieren in Höhe des Volumens des Jahres 2024 wird KfW Capital auch im Jahr 2025 das VC-Ökosystem bei der inhaltlichen Weiterentwicklung unterstützen: die erfolgreich eingeführte KfW Capital-VC-Academy findet 2025 ebenfalls wieder vier Mal pro Jahr statt, u.a. zu Themen wie Life Science und Impact Investing. Auch die bei VC-Fonds sehr beliebten ESG-Trainings, die KfW Capital gemeinsam mit VentureESG und der BMW Foundation Herbert Quandt durchführt, sind wieder im Jahresprogramm von KfW Capital. 