Pressestimme: 'Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt' zum Sondervermögen

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt" zum Sondervermögen:

"Was aber noch problematischer ist und in diesem Zusammenhang gerne verschwiegen wird. Für die Kredite müssen Zinsen gezahlt werden, und zwar aus dem laufenden Haushalt. Je nach Zinshöhe summieren sich diese zu vielen Milliarden Euro. Da es außer Frage steht, für diese Zahlungen wiederum Kredite aufzunehmen, wird man also im Bundeshaushalt dafür Raum schaffen müssen. Mit anderen Worten: Man wird an anderer Stelle Ausgaben kürzen müssen."