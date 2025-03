USA: Stimmung im Dienstleistungssektor hellt sich überraschend auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung unter den Dienstleistern in den USA hat sich im Februar überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 53,5 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 52,5 Punkten gerechnet.

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten. "Daher gibt es für die US-Notenbank keinen Grund, von der zögerlichen Haltung bezüglich weiterer Zinssenkung abzurücken", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Helaba. "Die Zinssenkungserwartungen sollten nicht weiter geschürt werden."

Die US-Notenbank hatte im Januar die Leitzinsen unverändert belassen und die Erwartungen für Leitzinssenkungen in diesem Jahr gedämpft./jsl/jkr/ngu