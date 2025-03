Aktien New York Schluss: Tech-Werte wieder auf Talfahrt - Zinsanstieg belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die weiter steigenden Anleiherenditen haben am Donnerstag an den US-Börsen vor allem die Technologiewerte stark unter Druck gesetzt. Die aktuell hohen Zinsen machen Tech-Unternehmen besonders zu schaffen, denn aus heutiger Sicht sind deren in Aussicht gestellten, hohen Gewinne weniger wert. Als Belastung hinzukamen Sorgen mit Blick auf den KI-Wettbewerb aus China. Anzeichen einer leichten Entspannung im Zollstreit der Vereinigten Staaten mit ihren wichtigsten Handelspartnern konnte die Stimmung nicht heben.

Nach seiner Stabilisierung zur Wochenmitte verlor der Nasdaq 100 2,79 Prozent auf 20.052,64 Punkte und setzte so seine jüngste Talfahrt fort. Damit testete der von Tech-Werten beherrschte Index erneut die zuletzt nur mit Mühe verteidigte 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und war seit August vergangenen Jahres nicht angekratzt worden.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,78 Prozent auf 5.738,52 Zähler nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 0,99 Prozent auf 42.579,08 Punkte ein./la/ngu