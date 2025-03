Deutsche Anleihen: Talfahrt setzt sich fort - EZB stellt Zinspause in Aussicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag ihre Talfahrt fortgesetzt. Die Aussicht auf ein enormes Fiskalpaket der künftigen Bundesregierung belastet die Kurse weiter stark. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,70 Prozent auf 127,00 Punkte.

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist zeitweise bis auf 2,93 Prozent gestiegen. Zuletzt lag sie bei 2,89 Prozent. Vor der Ankündigung des riesigen Fiskalpakets in Deutschland lag die Rendite noch unter 2,50 Prozent. Am Mittwoch war die Rendite an einem Tag so stark gestiegen wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr.

Auch in den übrigen Staaten der Eurozone legten die Renditen am Donnerstag erneut deutlich zu. Die Fiskalpakete erfordern eine deutlich erhöhte Schuldenaufnahme, was die Zinsen an den Märkten nach oben treibt.

Zurückhaltende Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu weiteren Leitzinssenkungen belasteten ebenfalls die Anleihen. Die Leitzinsen wurden zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Laut Lagarde wirkt die Geldpolitik aber deutlich weniger restriktiv als zuletzt. Sie verwies zudem auf das schwierige politische Umfeld. "Wir haben überall Risiken, überall Unsicherheit", sagte Lagarde. Man müsse daher abwarten und die Daten bewerten.

"Die EZB bereitet die Finanzmärkte auf eine Pause vor. Möglicherweise wird dies bereits auf der nächsten Zinssitzung im April der Fall sein", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Aus unserer Sicht werden die europäischen Währungshüter aber im weiteren Jahresverlauf die Zinsen fortgesetzt senken."

Im Blick der Märkte steht auch der am Nachmittag begonnene EU-Gipfel in Brüssel. Dort soll es auch um die Erhöhung der Verteidigungsausgaben gehen, um die Ukraine weiter zu unterstützen und die europäische Kapazität zu verbessern. Diskutiert wird etwa der Plan der EU-Kommission zur Aufrüstung Europas, die auch mit EU-Darlehen und veränderten Regelungen bei der Kreditvergabe der Europäischen Investitionsbank finanziert werden soll./jsl/ngu