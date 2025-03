Deutsche Anleihen: Talfahrt setzt sich fort - Fiskalpakete belasten weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag ihre steile Talfahrt fortgesetzt. Die Aussicht auf ein enormes Fiskalpaket der künftigen Bundesregierung belastet die Kurse weiter stark. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,62 Prozent auf 127,06 Punkte.

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg zeitweise bis auf 2,93 Prozent. Vor der Ankündigung des riesigen Fiskalpakets in Deutschland lag die Rendite noch unter 2,50 Prozent. Am Mittwoch war die Rendite an einem Tag so stark gestiegen wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr.

Auch in den übrigen Staaten der Eurozone legten die Renditen am Donnerstag erneut deutlich zu. Die Fiskalpakete erfordern eine deutlich erhöhte Schuldenaufnahme, was die Zinsen an den Märkten nach oben treibt.

Im Blick der Märkte steht auch der EU-Gipfel in Brüssel. Dort soll es auch um die Erhöhung der Verteidigungsausgaben gehen, um die Ukraine weiter zu unterstützen und die europäische Kapazität zu verbessern. Diskutiert wird etwa der Plan der EU-Kommission zur Aufrüstung Europas, die auch mit EU-Darlehen und veränderten Regelungen bei der Kreditvergabe der Europäischen Investitionsbank finanziert werden soll.

Die Märkte schauen auch auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Es wird allgemein erwartet, dass die EZB die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte senkt. Experten hoffen auf Aufschlüsse über das weitere Vorgehen.

"Zudem wird interessant, ob und wie die EZB die sich abzeichnende Zeitenwende bei der Fiskalpolitik in ihrem Ausblick verarbeitet", heißt es in einem Ausblick der Dekabank. Schon am Vortag seien die Zinssenkungserwartungen für den weiteren Jahresverlauf geschwunden. Es wird erwartet, dass die Fiskalpakete der Regierung das Wachstum anschieben und gleichzeitig den Inflationsdruck erhöhen. Der Spielraum für Zinssenkungen der EZB würde dann sinken./jsl/jha/