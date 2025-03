DHL zückt den Rotstift: 1 Milliarde Euro Sparpotenzial - Jobabbau in Deutschland

BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL stemmt sich mit einem Sparprogramm gegen den schleppenden Welthandel und die unsichere geopolitische Lage. Der Vorstand wolle die Kosten um eine Milliarde Euro senken, teilte der Konzern am Donnerstag bei der Vorlage seiner Jahreszahlen in Bonn mit. Das Sparprogramm umfasse zahlreiche Maßnahmen in allen Bereichen und solle seine volle Wirkung 2027 entfalten. Damit einher geht auch ein Stellenabbau im angestammten Brief- und Paketgeschäft im Heimatmarkt Deutschland: 8.000 Jobs sollen im laufenden Jahr sozialverträglich gestrichen werden. Per Ende 2024 beschäftigte DHL im Unternehmensbereich Post und Paket Deutschland 187.000 Menschen. Erst am Dienstag hatte der im Dax notierte Konzern mit der Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit eine Einigung für die Briefträger und Paketboten erzielt./lew/ngu