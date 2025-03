dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSGEWINNE - Nach dem Kurssprung am Vortag dürfte der Dax am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 23.194 Punkte. Er würde damit über das Vortagshoch steigen und sich wieder dem Rekord vom Montag nähern, der bei knapp 23.308 Punkten lag. Nach den Kursausschlägen der vergangenen drei Tage beruhigt sich die Lage etwas. Am Vorabend hatte die Hoffnung auf eine moderatere Gangart im US-Zollstreit mit Mexiko und Kanada auch die US-Börsen auf Erholungskurs geschickt. Abseits von Donald Trumps Zollpolitik, den Kriegen und dem historischen Finanzpaket in Deutschland mit zusätzlichen Schulden rückt mit dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auch wieder die Geldpolitik in den Fokus.

USA: - ERHOLUNG - Die Aussicht auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada hat die US-Börsen am Mittwoch auf Erholungskurs geschickt. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte eine schnelle Einigung im Zollstreit mit seinen Nachbarländern und wichtigen Handelspartnern Mexiko und Kanada avisiert. Man werde sich wahrscheinlich "in der Mitte" treffen und das Ergebnis wohl schon am Mittwoch bekanntgeben, sagte der Minister. Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus beiden Ländern waren erst jüngst in Kraft getreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,14 Prozent auf 43.006,59 Punkte, nachdem er am Dienstag auf das niedrigste Niveau seit Mitte Januar gesackt war.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Positiv wirkten die freundlichen Vorgaben der US-Aktienmärkte. Zudem besteht weiterhin die Hoffnung, dass China die Wirtschaft stützt. Der Hang Seng in Hongkong legte nach den kräftigen Gewinnen am Vortag zuletzt um 2,5 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien stieg um rund ein Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei-225 0,8 Prozent.

DAX 23.081,03 3,38% XDAX 23.200,39 2,31% EuroSTOXX 50 5.489,12 1,89% Stoxx50 4.736,63 0,39% DJIA 43.006,59 1,14% S&P 500 5.842,63 1,12% NASDAQ 100 20.628,46 1,36%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,23 -0,40%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0818 0,24% USD/Yen 148,81 -0,05% Euro/Yen 160,98 0,19%

BITCOIN:

Bitcoin 92.274 1,84% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 69,58 0,28 USD WTI 66,59 0,27 USD

/jha/