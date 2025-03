EQS-News: Die P&P Group startet mit dem Neubau und der Sanierung zweier weiterer Wohnprojekte in Fürth - Insgesamt 132 Einheiten mit 7.650 Quadratmetern Wohnfläche

Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Die P&P Group startet mit dem Neubau und der Sanierung zweier weiterer Wohnprojekte in Fürth - Insgesamt 132 Einheiten mit 7.650 Quadratmetern Wohnfläche



06.03.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fürth, 06.03.2025 – Mit zwei Bauvorhaben in Fürth entwickelt die P&P Group weitere hochwertige Wohnangebote in der mittelfränkischen Metropolregion. Die Developments in der Simonstraße 65 sowie der Wohnanlage entlang der Flößaustraße / Ecke Dr.-Beeg-Straße und Zeppelinstraße mit insgesamt 132 Einheiten und rund 7.650 Quadratmetern Wohnfläche erfolgen an hervorragenden innerstädtischen Standorten. Diese bieten beispielsweise besonderen Naherholungswert aufgrund der hervorragenden Lage zwischen dem Stadtpark mit dem Fluss Rednitz und dem Südstadtpark. Hinzu kommt die verkehrsgünstige Anbindung an den öffentlichen Regional- und Fernverkehr dank der Nähe zu Hauptbahnhof und mehreren Haltestellen von Buslinien. Die Bewohner profitieren an beiden, nur wenige hundert Meter voneinander entfernten Standorten zudem von der Nähe zu zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischer Vielfalt, umfangreicher ärztlicher Versorgung sowie Kultur- und Freizeitangeboten.

Zwischen Frühjahr und Herbst 2026 werden die beiden Immobilienentwicklungen fertiggestellt. „Diese bieten dann in Verbindung mit der perfekten Infrastruktur sowohl einen hohen Wohn- als auch Energieeffizienz-Standard“, betont Christoph Langfritz, CIO der P&P Group. In der Dr.-Beeg-Straße verwandelt der Projektentwickler P&P Group eine ursprünglich in den 1950er Jahren erbaute Wohnanlage in eine moderne, nachhaltige, energieeffiziente Immobilie. Dabei wird auch die Fassade modernisiert und energetisch optimiert. Die in dem Bestandsobjekt bestehenden 90 Einheiten bieten zwischen zwei und vier Zimmern mit 45 bis 90 Quadratmetern sowie einen sehr guten Wohnungsmix. Insgesamt beträgt die Wohnfläche annähernd 5.200 Quadratmeter.

Ein zentrales Element des Restaurierungs-Plans ist das moderne Heizkonzept mit einer Kombination von Fernwärmeversorgung und Energieeffizienz-Optimierung, etwa durch eine verbesserte Fassadendämmung. „So erfüllen wir in der Dr.-Beeg-Straße die Vorgaben von KfW-Standards, erhöhen den Wohnkomfort deutlich und sichern Investoren für das Projekt staatliche Fördermittel“, erläutert Langfritz: „Die große Restaurierungs-Erfahrung unseres Planungs- und Bau-Teams hilft bei solchen Projekten, die Energiebilanz besonders nachhaltig zu optimieren.“

In der Simonstraße werden insgesamt 42 Neubau-Wohnungen mit ein bis drei Zimmern und einer Fläche zwischen 25 und 80 Quadratmeter errichtet. Um dort für die insgesamt 2.450 Quadratmeter den hohen Energieeffizienz-Standard KfN QnG zu erreichen, erfolgt ein weiterer Anschluss an das Fernwärmenetz. Die Projektentwicklung erfolgt auf einer bisher nicht wohnwirtschaftlich genutzten Fläche. „So sorgen wir in einer angespannten Lage am Wohnungsmarkt für eine notwendige Erweiterung des Angebots, dazu noch an einem stark nachgefragten Standort“, betont Christoph Langfritz.

Parallel startet die P&P den Vertrieb der insgesamt 132 Einheiten. Dieser erfolgt sowohl im Einzelverkauf an private Anleger und Selbstnutzer als auch an institutionelle Investoren. Auch der Kompletterwerb einzelner Objekte oder Gebäude-Abschnitte ist möglich.

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,4 Milliarden Euro und mit aktuell rund 100 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Babette Wagner

Isaak-Loewi-Straße 124

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 – 766 06 147

Mail: wagner@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)171 – 9335134

Mail: mail@ludwig-km.de

