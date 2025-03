GNW-News: Katie Holmes trägt Ihren neuen Lieblings-Sneaker: ECCO BIOM 2.2

^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen

Link klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3711/eng). KOPENHAGEN, Dänemark, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Schauspielerin Katie Holmes trägt in New York den ECCO BIOM 2.2 Sneaker und verleiht dem Schuh ihre ganz eigene Note. Der ECCO BIOM 2.2 bietet alltägliche Vielseitigkeit und lässt sich leicht stylen. Mit seinem trendigen und dezenten, sportlichen Design passt der Schuh zu jedem Anlass und ist ein Muss für designbewusste Frauen wie Katie. Der Materialmix aus Leder und Wildleder aus den eigenen Gerbereien von ECCO sowie Mesh-Einsätze verleihen dem minimalistischen Style Tiefe. Der Sneaker macht seinem Ruf als dänische Marke, die für Innovation und erstklassige Technologie steht, alle Ehre und sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch so an. Der ECCO BIOM 2.2 wurde mit ECCO BIOM® NATURAL MOTION® entwickelt, das die natürliche Bewegung des Fußes fördert, mit ECCO LYTR- Technologie für ein ultraleichtes Tragegefühl und Gummieinsätzen für Halt und Unterstützung. Der ECCO BIOM 2.2 bietet ultimativen Komfort für den ganzen Tag. Der perfekte Schuh für die Frau, die viel unterwegs ist. ECCO BIOM 2.2 in weißem Wildleder, jetzt erhältlich auf ecco.com und in ausgewählten Stores weltweit. SOZIALE MEDIEN @ECCO #ECCO #ECCOBIOM CREDITS Fotograf: SGM °