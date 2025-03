GNW-News: Tindeco Financial Services AG von Global Private Banker mit dem Preis "Best Wealth Management Automation Solution" ausgezeichnet

^ZUG, Schweiz, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tindeco Financial Services AG

mit Sitz in Gotthardstrasse 20, 6300 Zug, Schweiz, ist stolz darauf, von Global Private Banker mit dem Preis ?Best Wealth Management Automation Solution" ausgezeichnet worden zu sein. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die revolutionäre End-to-End-Technologie von Tindeco, die die Arbeitsweise von Asset- und Wealth-Managern grundlegend verändert. Die innovative Plattform von Tindeco ermöglicht es Wealth- und Asset-Managern, systematische Anlagestrategien zu entwerfen, zu testen, zu implementieren und auf hochautomatisierter Basis zu betreiben. Die Lösung bietet drei wesentliche Vorteile: * Unvergleichliche Skalierbarkeit: Skalieren Sie Ihr Unternehmen auf ein bisher unvorstellbares Niveau, indem Sie Kosten eliminieren und Wachstum ohne zusätzliche Ausgaben ermöglichen. * Massgeschneiderte Investitionslösungen in grossem Umfang: Die Automatisierung liefert hochgradig anpassbare Strategien mit Mehrwert und demokratisiert den Zugang zu massgeschneiderten Portfolios. * Schnelle Innovation mit dem Tindeco Strategy Designer: Eine einzigartige, Drag-and-Drop-Schnittstelle ohne Code integriert Analysen-, Daten- und Berechnungs-Engines von Tindeco und seinem Partner-Ökosystem und ermöglicht die schnelle Entwicklung und Bereitstellung systematischer Strategien, die von unserem KI-Co-Piloten unterstützt werden können. Darüber hinaus können Manager wählen, welche Schritte oder Arbeitsabläufe automatisiert werden sollen, während sie andere Prozesse an ihre individuellen Anforderungen anpassen können, wobei sie dort, wo eine Kontrolle gewünscht ist, die Kontrolle behalten. Die Plattform von Tindeco enthält auch eine robuste Regel-Engine, die sicherstellt, dass die Portfolios konform bleiben, und die bei Verstössen gegen die Regeln automatisch eine Neugewichtung vornimmt. Das Order Management System (OMS) von Tindeco kann Aufträge an FIX-Handelsplätze senden oder in bestehende Systeme integrieren und bietet so Konnektivität, ohne die bestehende Infrastruktur zu ersetzen. Über Tindeco Financial Services AG Die Tindeco Financial Services AG ist ein Technologieunternehmen, das bahnbrechende Technologien anbietet, um die Asset- und Wealth-Management-Branche grundlegend zu verändern. Tindeco wurde 2010 von erfahrenen Investmentexperten aus Banken, Vermögensverwaltern und quantitativen Handelsunternehmen gegründet und hat eine Cloudbasierte Plattform entwickelt, die es Managern ermöglicht, massgeschneiderte Anlagestrategien schnell zu entwerfen, zu testen und in grossem Umfang einzusetzen und sie auf einer hochautomatisierten Basis zu verwalten. Tindeco hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und wurde als eines der 100 innovativsten WealthTech-Unternehmen der Welt ausgezeichnet (FinTech Global, 2020-2024). Medienkontakt: Samuel Mueller Chief of Staff Tindeco Financial Services AG Gotthardstrasse 20, 6300 Zug, Schweiz info@tindecofs.com Weitere Informationen finden Sie unter www.tindecofs.com °