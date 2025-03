GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Vertrag

GoldenPeaks Capital unterzeichnet Stromabnahmevertrag mit NGK Ceramics Polska



06.03.2025 / 08:00 CET/CEST





GoldenPeaks Capital unterzeichnet Stromabnahmevertrag mit NGK Ceramics Polska

Warschau, 6. März 2025 – GoldenPeaks Capital, ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes und in ganz Europa in erneuerbare Energiequellen investierendes Unternehmen, hat mit NGK Ceramics Polska einen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) abgeschlossen, der dazu beiträgt, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens in Polen zu reduzieren.



Im Rahmen des virtuellen PPA wird GoldenPeaks Capital jährlich etwa 125 GWh CO2-freien erneuerbaren Strom liefern. Die Produktion erfolgt aus Solaranlagen in Polen, demselben Markt, in dem NGK Ceramics Polska seine Anlagen betreibt. Dieses PPA entspricht der Stromversorgung von etwa 60.000 Haushalten pro Jahr in Polen.

NGK Ceramics Polska ist seit 2003 in Polen als globaler Hersteller von Keramikelementen tätig, die in der Automobilindustrie zur Kontrolle und Begrenzung der Schadstoffbelastung durch Abgase von Verbrennungsmotoren eingesetzt werden.

Eines seiner Hauptprodukte – DPF – Keramikpartikelfilter für Dieselmotoren – wurde entwickelt, um Rußpartikel und andere Bestandteile aus dem Abgas zu entfernen und sie so für Umwelt und Menschen sicherer zu machen. NGK Ceramics Polska stellt auch Filter für Benzinfahrzeuge her. Im Einklang mit den Missionen und Werten des Unternehmens setzt sich NGK Ceramics Polska langfristig für umweltfreundliche Best Practices ein und Umweltschutz ist eines seiner Kerngeschäfte, das auf der Implementierung neuer Technologien basiert und zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt.

Die Ziele von NGK Ceramics Polska werden durch den mit GPC unterzeichneten langfristigen PPA unterstützt. Der PPA soll während der vereinbarten Laufzeit rund 938.000 Tonnen CO2-Äquivalent einsparen. Die Energieproduktion soll im kommenden Jahr beginnen.

Minoru Shibata, Präsident von NGK Ceramics Polska, erklärte, dass VPPAs in den gegenwärtigen schwierigen Zeiten eine der Maßnahmen seien, die eine bessere Kontrolle über das Unternehmensbudget ermöglichten und auch erheblich dazu beitrügen, die anspruchsvollen langfristigen Ziele der CO2-Neutralität zu erreichen.

Alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, sollten die notwendigen Anstrengungen unternehmen, um die Umwelt zu verbessern und zu einem besseren Leben für alle Menschen beizutragen, jetzt und in der Zukunft.

Adriano Agosti, Gründer und Chairman von GoldenPeaks Capital, sagte: „Wir sind stolz darauf, zum grünen Fußabdruck von NGK Ceramics Polska als starkem internationalen Marktführer in seinem Bereich beizutragen. Der PPA wird es dem Unternehmen ermöglichen, den Anteil an erneuerbarer Energie in seinem gesamten Betrieb zu erhöhen und so einen wichtigen Beitrag in der Umsetzung seiner langfristigen Umweltziele zu leisten.“

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Osteuropa mit über 15 Jahren Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten weltweit. Darüber hinaus ist GPC mit zwei BESS + PV-Pilotprojekten in Polen Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GPC wird die Branche der erneuerbaren Energien weiter prägen, indem es die nahtlose Integration aller seiner Geschäftsbereiche wie Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energieverkauf anwendet und so eine unschätzbar wertvolle Abstimmung von Methodik, Ethik und Unternehmenszielen gewährleistet.

Medienanfragen:

GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: media@goldenpeakscapital.com

info@goldenpeakscapital.com

www.goldenpeakscapital.com

Disclaimer Golden Peaks Capital:

This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company’s current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable, but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: GoldenPeaks Capital Holding Ltd. 260, Trin San Alber 1150 Gzira Malta Telefon: +41 41 444 10 10 E-Mail: info@goldenpeakscapital.com Internet: www.goldenpeakscapital.com EQS News ID: 2096003

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2096003 06.03.2025 CET/CEST