IPO/Kreise: Schwedischer Zahlungsanbieter Klarna will in USA an die Börse

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Zahlungsanbieter Klarna will nach Informationen aus Kreisen schon bald sein Börsendebüt in den USA geben. Dabei sollen mindestens eine Milliarde US-Dollar (934 Mio Euro) eingenommen werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Schon kommende Woche könnte das schwedische Unternehmen Unterlagen zu einem solchen Schritt einreichen.

Die angestrebte Bewertung belaufe sich auf mehr als 15 Milliarden Dollar, eine Preisfestlegung dürfte Anfang April erfolgen. Die Beratungen sind dem Bericht zufolge bisher nicht abgeschlossen, die Details könnten sich noch ändern. Das Unternehmen wollte zu den Informationen gegenüber Bloomberg keine Stellung beziehen.

Die Schätzungen der Bewertung von Klarna gingen in den vergangenen Jahren weit auseinander. In einer Finanzierungsrunde 2021 lag die Bewertung bei fast 46 Milliarden Dollar; im Jahr darauf fiel sie bei einer weiteren Runde auf knapp 7 Milliarden Dollar.

Klarna ist bekannt als Online-Zahlmethode bei vielen Händlern. Das Unternehmen bietet seinen Nutzern flexible Zahlungsmöglichkeiten von der Sofortzahlung, Zahlung in 30 Tagen oder die Teil- und Ratenzahlung. Seinen Sitz hat der Konzern in Stockholm./men/zb/stk