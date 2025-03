OTS: LBS Immobilien GmbH NordWest / Gegen den Markt gewachsen: LBS Immobilien ...

Gegen den Markt gewachsen: LBS Immobilien NordWest mit dem besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte (FOTO) Münster (ots) - Die LBS Immobilien NordWest konnte ihr Courtageergebnis 2024 auf 189,5 Mio. Euro steigern (+ 17,6 %) und erzielte das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Die Anzahl der vermittelten Objekte stieg von 11.196 auf 12.634 (+ 12,8 %), davon rund 7.700 in NRW und 4.600 in Niedersachsen, Berlin und Bremen. "Damit ist die LBSi NW gemeinsam mit den Sparkassen weiterhin einer der größten deutschen Makler für Wohnimmobilien", so Geschäftsführer Roland Hustert. Der Neubauanteil an den Vermittlungen stieg von 5 auf 10 Prozent, weil auch Bauträger wieder stärker die professionelle Vermarktung in Anspruch nehmen. Hustert: "Neubau ist zwar knapp, aber aus bekannten Gründen auch sehr teuer. Die Suche nach zahlungsfähigen Selbstnutzern und Investoren läuft deshalb nicht mehr automatisch nur über das Bauschild." Auch die privaten Verkäufer nehmen verstärkt den Maklerservice in Anspruch, weil es zwar weiterhin ausreichend Immobilieninteressenten gibt, diese aber sehr preissensibel sind. Der Höchststand der Immobilienpreise lag 2022, mit dem Anstieg der Bauzinsen gingen sie im Schnitt um 15 Prozent zurück und entwickeln sich derzeit eher seitwärts. Da zunehmend ältere Immobilien aus den 60er und 70er Jahren auf den Markt kommen, muss deren Modernisierung in die Preisfindung einbezogen werden. Das Geschäftsgebiet der LBSi NordWest umfasst die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Bremen. In über 200 LBS-Beratungscentern und 97 Partnersparkassen sind 253 Immobilienberater tätig. Gerade wurde mit der Ernennung eines weiteren Prokuristen der Bereich IT, Maklersoftware und KI verstärkt. Pressekontakt: Dr. Christian Schröder Unternehmenskommunikation _________________________________________________________________ LBS Immobilien NordWest Himmelreichallee 40 · 48149 Münster Telefon: 0251 412 5125 oder 0171 76 110 93 christian.schroeder@lbs-nw. de · http://www.lbsi-nordwest.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118691/5985310 OTS: LBS Immobilien GmbH NordWest