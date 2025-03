Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Aufrüstung in Europa

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Aufrüstung in Europa:

"Mit dem Beschluss, Ausgaben für die Verteidigung nicht länger von der Schuldenbremse begrenzen zu lassen, meldet sich Deutschland aus dem Fronturlaub zurück, in den die Ampelkoalition im Herbst ging, obwohl Putin auf dem Vormarsch war und damit gerechnet werden musste, dass Trump wiederkehrt und eine zweite politische Front im Westen eröffnet. Dass Union und SPD sich einigen konnten - wenn auch zu dem hohen Preis des Sondervermögens für die Infrastruktur -, ist ein wichtiges und mächtiges Signal an Putin, Trump (der nun nicht mehr behaupten kann, Berlin tue nichts) und die europäischen Verbündeten. "America is back", sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation. Auch Deutschland ist wieder da. Noch aber müssen Union und SPD die Grünen oder die FDP dafür gewinnen, den Verschuldungsmöglichkeiten zuzustimmen."