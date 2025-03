Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinnmitnahmen zum Ende starker Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt rekordhungrige Dax hat am Freitag erst einmal unter Gewinnmitnahmen gelitten. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,92 Prozent auf 23.203,26 Punkte. Auf Wochensicht entspricht das aber immer noch einem Plus von 2,9 Prozent, nachdem der Dax erstmals die Marke von 23.000 Punkten überwunden hatte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitagmorgen 0,93 Prozent auf 30.006,45 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,7 Prozent bergab.

Die vergangenen Tage hatten die von den wohl künftigen Regierungsparteien Union und SPD geplanten Milliarden-Kredite für Verteidigung und Infrastruktur den Dax beflügelt. Auch der Kursrücksetzer vom Dienstag war schnell wieder ausgebügelt. An diesem Freitag könnte es für ihn aber noch einmal ungemütlich werden. Denn am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, der großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat. Zudem fielen die Vorgaben der Übersee-Börsen in New York und Asien negativ aus./gl/mis