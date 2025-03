Aktien Frankfurt Schluss: Dax endet schwach - Klares Wochenplus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd haben den Dax am Freitag zeitweise unter die Marke von 23.000 Punkten gedrückt. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht half ihm aber wieder etwas auf die Beine. Letztlich verlor der deutsche Leitindex 1,75 Prozent auf 23.008,94 Punkte.

Auf Wochensicht jedoch verbuchte der Dax ein klares Plus von 2,0 Prozent, nachdem er am Montag erstmals über 23.000 Punkte geklettert war. Die vergangenen Tage hatten die von der voraussichtlich künftigen Regierungskoalition geplanten Milliardenkredite für Verteidigung und Infrastruktur das Börsenbarometer beflügelt. Noch stärker profitierte der MDax von diesen Impulsen: Er verbuchte einen Wochengewinn von 4,5 Prozent. Am Freitag schloss der Index der mittelgroßen Unternehmen 2,41 Prozent tiefer bei 29.560,30 Zählern.

Die US-Wirtschaft schuf im Februar weniger Arbeitsplätze als erwartet. Dazu wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten ein wenig nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote legte überraschend zu. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Trotz des Anstiegs bleibt sie aber weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Der Anstieg der Löhne fiel erwartungsgemäß aus. "Per saldo dürfte die US-Notenbank weiterhin keine Eile verspüren, die Zinsen zu senken", kommentierte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba./edh/ngu