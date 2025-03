Bostic (Fed): Müssen bei Zinsschritten bis zum Sommer warten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - US-Notenbanker Raphael Bostic hat signalisiert, dass die US-Notenbank mit weiteren Zinsschritten möglicherweise bis zum Sommer warten muss.

"Ich wäre überrascht, wenn wir vor dem späten Frühjahr oder bis in den Sommer hinein viel Klarheit bekämen", sagte der Chef der Atlanta Federal Reserve Bank am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des "Birmingham Business Journal." Unter der Regierung von Präsident Donald Trump befinde sich die US-Wirtschaft in einem "unglaublichen Wandel." Die Zölle würden irgendwann höhere Preise für die amerikanischen Haushalte bedeuten, die bereits mit erhöhten Kosten zu kämpfen hätten. Ob sich dies in einer höheren Inflation niederschlage, sei jedoch eine offene Frage. "Wir werden einfach wirklich geduldig sein müssen" sagte er.

Andere Maßnahmen unter der neuen Regierung, wie Deregulierung und Energieproduktion, würden den Optimismus der Unternehmen schüren, fügte Bostic hinzu. Nachdem die Fed die Zinsen im vergangenen Jahr um einen vollen Prozentpunkt gesenkt hatte, wolle er dieses Jahr zunächst abwarten und den Zustand der Wirtschaft beurteilen, bevor er weitere Schritte unterstütze.

