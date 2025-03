Chinas Exporte bleiben hinter Erwartungen zurück

PEKING (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Handelskriegs mit den USA ist der chinesische Außenhandel verhalten ins neue Jahr gestartet. Wie aus Daten des chinesischen Zolls hervorgeht, legten die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft im Januar und Februar verglichen mit den ersten beiden Monaten des Vorjahres um 2,3 Prozent auf rund 540 Milliarden US-Dollar (etwa 500 Milliarden Euro) zu. Die Einfuhren gingen um 8,4 Prozent auf 369 Milliarden US-Dollar zurück. Beide Werte blieben hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

Der Export von Waren in die USA ist nach wie vor eine sehr wichtige Stütze für die chinesische Wirtschaft. Doch nach seinem Amtsantritt ordnete US-Präsident Donald Trump neue Sonderzölle in Höhe von 20 Prozent auf chinesische Einfuhren an. In China wird befürchtet, dass diese Zölle weiter steigen könnten. Möglich wäre, dass die Regierung in Peking sich - ähnlich wie im Handelsstreit in Trumps erster Amtszeit - dann mit weiteren Gegenzöllen revanchiert und die beiden größten Volkswirtschaften in einen offenen Handelskrieg schlittern.

Trotz der drohenden Verwerfungen setzte sich die chinesische Führung am Mittwoch beim diesjährigen Volkskongress ein Wachstumsziel von rund fünf Prozent. Auch mit neuen Schulden soll die heimische Wirtschaft angekurbelt und vor allem der Binnenkonsum in Schwung gebracht werden. So hofft Peking, schlechteren Geschäften im Außenhandel entgegenzuwirken./jpt/DP/zb