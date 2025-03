dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 07.03.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt kühlt sich etwas ab

WASHINGTON - Der Arbeitsmarktbericht in den USA ist im Februar etwas schwächer als erwartet ausgefallen. So ist die Beschäftigtenzahl weniger gestiegen als erwartet und die Arbeitslosenquote legte überraschend etwas zu. Dies geht aus den am Freitag vom Arbeitsministerium vorgelegten Daten hervor.

Trump droht Moskau mit Sanktionen und fordert Verhandlungen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump droht Russland mit weitreichenden Sanktionen und fordert Friedensverhandlungen mit der Ukraine. "An Russland und die Ukraine: Setzt euch sofort an den Verhandlungstisch, bevor es zu spät ist", schrieb er auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.

Eurozone wächst zum Jahresende etwas stärker als erwartert

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Wirtschaft Ende des vergangenen Jahres etwas stärker als erwartet gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer dritten Schätzung mitteilte.

ROUNDUP: Stärkster Auftragsrückgang in Industrie in Deutschland seit einem Jahr

WIESBADEN - Die angeschlagene deutsche Industrie ist mit einem unerwartet starken Dämpfer beim Auftragseingang ins Jahr gestartet. Im Januar fielen die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 7,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dies ist der stärkste Rückgang seit einem Jahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlich kleineren Minus von 2,5 Prozent gerechnet. Im Dezember war der Auftragseingang in der Industrie noch um revidiert 5,9 (zuvor 6,9) Prozent gestiegen.

ROUNDUP: Chinas Exporte bleiben hinter Erwartungen zurück - Importe fallen

PEKING - Vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Handelskriegs mit den USA ist der chinesische Außenhandel verhalten ins neue Jahr gestartet. Wie aus Daten des chinesischen Zolls hervorgeht, legten die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft im Januar und Februar verglichen mit den ersten beiden Monaten des Vorjahres um 2,3 Prozent auf rund 540 Milliarden US-Dollar (etwa 500 Mrd Euro) zu. Die Einfuhren gingen um 8,4 Prozent auf 369 Milliarden Dollar zurück. Beide Werte blieben hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

ROUNDUP: Trump ordnet Reserve von Digitalwährungen an

WASHINGTON - Donald Trump hat ein Versprechen aus dem Präsidentenwahlkampf in den USA eingelöst und die Bildung einer US-Reserve für Digitalwährungen angeordnet. In einer strategischen Reserve sollen Einheiten der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin gelagert werden, die sich bereits etwa durch Beschlagnahmungen in der Hand der US-Regierung befinden.

