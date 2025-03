EQS-News: bayme vbm vbw Pressemitteilung zum internationalen Frauentag am 08. März: Verbände betonen den Stellenwert weiblicher Fachkräfte für Standort

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

bayme vbm vbw betonen den Stellenwert weiblicher Fachkräfte für Standort

Brossardt: „Stolz, dass in Unternehmen so viele hochqualifizierte Frauen tätig sind“

(München, 07.03.2025). Anlässlich des internationalen Frauentages am 08. März betonen die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm den

Stellenwert von gezielter Frauenförderung für die Standortqualität

. „Wir sind stolz, dass in den bayerischen Unternehmen so viele gut qualifizierte junge Frauen tätig sind. Auch wenn sich die aktuelle Konjunktur- und Strukturkrise dämpfend auf den Arbeitsmarkt auswirkt, bleibt die Fachkräftesicherung für die Unternehmen langfristig eine Zukunftsaufgabe. Sie sind auf den

engagierten weiblichen Nachwuchs

angewiesen. Wir möchten die jungen Frauen gezielt darauf aufmerksam machen, dass in den Betrieben im Freistaat und insbesondere in der M+E Branche hervorragende Karrierechancen auf sie warten“, so bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Um junge Mädchen frühzeitig für den Weg in den MINT-Bereich zu begeistern, führen die bayerischen Arbeitgeberverbände seit Jahren eine Vielzahl von Projekten durch. Dazu gehören etwa die

Girls’ Day Akademien an bayerischen Realschulen und Gymnasien

. In Kooperation zwischen der Schule, einem oder mehreren Unternehmen und einer weiterführenden Schule oder Hochschule erhalten die Schülerinnen erste

Einblicke in die Welt der MINT-Berufe

und entdecken ihre Technikbegeisterung. Sie fertigen unter Anleitung erste Werkstücke wie einen Grill. Brossardt betont: „Die Förderung des weiblichen Nachwuchses ist für die Fachkräftesicherung unserer Unternehmen unverzichtbar. Gleichzeitig ist sie für uns als Verbände eine

Herzensangelegenheit

."

Neben Projekten zur Berufsorientierung richten sich die Aktivitäten von bayme vbm vbw auch an Frauen, die bereits im Berufsleben stehen oder dorthin zurückkehren möchten. Die

Initiative „Frauen in Führungspositionen“

gibt den beteiligten Frauen über zwei Jahre lang die Möglichkeit, mit Workshops, Mentoringprogrammen sowie einer Lern- und Kommunikationsplattform an ihren persönlichen Stärken zu arbeiten und für sich

neue Perspektiven im Unternehmen

zu entdecken.

Um Frauen in Führungsrollen bei der Netzwerkpflege zu unterstützen, haben bayme vbm in diesem Jahr die

Plattform „woMEn“

geschaffen. Am 20. Februar fand die erste Auftaktveranstaltung „Leadership der Zukunft“ in Nürnberg statt. Brossardt berichtet: „Mit woMEn möchten wir ein Forum bieten, in dem die Frauen sich

gewinnbringend austauschen

und so über alle Bereiche von Wirtschaft, Politik, Kunst oder auch Wissenschaft hinaus

vernetzen

können. Gleichzeitig haben weibliche Nachwuchskräfte die Möglichkeit, von den Erfahrungswerten im Netzwerk zu profitieren.“

