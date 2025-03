Fed-Direktor: Hohe Zölle sind für Firmen schwerer zu verkraften

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - US-Notenbank-Direktor Christopher Waller warnt davor, dass die von der Regierung unter Donald Trump ins Auge gefassten Zölle für Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt schwieriger zu handhaben sein werden.

"Es ist sehr schwer, einen Zoll von 25 Prozent aus den Gewinnspannen herauszuholen", sagte Waller am Donnerstag bei einer Veranstaltung des "Wall Street Journal" in New York. Er wies darauf hin, dass die Handelspolitik, die Trump jetzt verfolge, viel breiter angelegt sei als zu seiner letzten Amtszeit im Weißen Haus und in einem gänzlich anderen Wirtschaftsumfeld stattfinde, was Vergleiche zwischen den Auswirkungen der Politik erschwere.

Die von Trump teils angedrohten oder bereits verhängten Strafzölle bergen ein neues Inflationsrisiko, weil dadurch Einfuhren aus den betroffenen Ländern teurer werden dürften. Diese potenzielle Gefahr beschäftigt auch die Zentralbank, wie aus den Mitschriften der jüngsten Zinssitzung hervorgeht. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte den Leitzins auf der Januar-Sitzung in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Damit endete die Senkungsserie vorerst, die im September begonnen hatte und der zwei weitere Lockerungen folgten. Die Währungshüter haben laut Fed-Chef Jerome Powell angesichts der robusten Konjunkturlage "keine Eile", weitere Schritte einzuleiten.

Waller sagte, er sehe derzeit keine Notwendigkeit für eine Senkung der Leitzinsen im März. Zinssenkungen im Laufe des Jahres aufgrund der nachlassenden Inflation halte er nach wie vor für wahrscheinlich. Das Grundgerüst für zwei Lockerungen in diesem Jahr bleibe bestehen. "Ich möchte abwarten, was mit den Inflationsdaten für Februar passiert. Ich möchte abwarten, wie sich die Zollpolitik entwickelt, bevor ich über die nächste Zinssenkung entscheide."

