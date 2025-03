Ölpreise setzen Stabilisierung fort

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag weiter stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 69,54 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im April stieg um drei Cent auf 66,39 Dollar. Dennoch zeichnen sich immer noch Wochenverluste von jeweils fast fünf Prozent ab.

Hintergrund des Preisrückgangs sind die von den USA losgetretenen internationalen Handelsstreitigkeiten, die Sorgen über eine schwächere Weltwirtschaft und einer damit verbundenen geringeren Nachfrage nach Rohöl schüren. Expertin Vandana Hari vom Analysehaus Vanda Insights aus Singapur sieht die Ölpreise weiterhin vor allem von den Handelskonflikten beeinflusst. Die Ölpreise seien daher anfällig für weitere Rückgänge, fügte sie hinzu.

Chinesische Wirtschaftsdaten enttäuschten am Freitag. Der Außenhandel des Landes startete verhalten ins neue Jahr. Die Effekte der im Februar angeordneten US-Zölle auf Waren aus China schienen Vorzieheffekte durch vorherige Käufe chinesischer Waren durch US-Importeure weitgehend ausgeglichen zu haben, erklärte Analyst Eric Zhu vom Finanzdatenanbieter Bloomberg.

Mittlerweile setzte US-Präsident Donald Trump zwar die Zölle für Waren aus Kanada und Mexiko teilweise und vorübergehend aus, inwieweit das Entspannung bringen wird, ist aber offen. So hatte Kanada die US-Zölle direkt mit Gegenzöllen beantwortet - und ist bislang dabei geblieben./mis/jha/