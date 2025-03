Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zum Stellenabbau bei der Post

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zum Stellenabbau bei der Post:

"Stark steigende Preise haben in den vergangenen Jahren in vielen Branchen zu kräftigen Lohnerhöhungen geführt. Auch bei der Post brachte die Tarifeinigung den Mitarbeitern vor wenigen Tagen einen üppigen Schluck aus der Lohnpulle. So erfreulich es für die Arbeitnehmer ist, wenn ihre Realeinkommen wachsen: Die Unternehmen stellen diese stark steigenden Personalkosten in immer mehr Wirtschaftszweigen vor ein Renditeproblem. Deshalb reagiert auch die Post jetzt mit einem massiven Stellenabbau. Weil dieser aber ohne Entlassungen vollzogen wird, soll es keine persönlichen Härtefälle geben. Die Post ist jedoch kein Einzelfall. Daher ist der volkswirtschaftliche Schaden der bundesweiten Tarifsprünge deutlich am Arbeitsmarkt spürbar."/yyzz/DP/nas