^ZHENGZHOU, China, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der zentralchinesischen

Provinz Henan gibt es einen Hotspot voller Enthusiasmus und Möglichkeiten - die Economic Comprehensive Experimental Zone des Flughafens Zhengzhou. Es handelt sich um die erste vom chinesischen Staatsrat im Jahr 2013 genehmigte Pilotzone für die Luftfahrtwirtschaft, die in den Fokus globaler Investoren gerückt ist. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3716/eng) Die Zone verfügt über einen globalen Super-Hub mit vierfacher Anbindung - Flughafen, Bahnhof, Straße und Seehafen - mit einem Verkehrsnetz, das sich in alle Richtungen erstreckt und dadurch einer Vielzahl an Unternehmen dabei hilft, sich in die globale Industrie- und Lieferkette zu integrieren. Die Abteilung für Partei- und Massenarbeit der Economic Comprehensive Experimental Zone am Flughafen Zhengzhou gab bekannt, dass der Fracht- und Postdurchsatz des Flughafens Zhengzhou derzeit zu den 40 größten der Welt gehört und die gesamten Frachtrouten 28 Länder und 62 Städte abdecken, die die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt umfassen. Als einziges nationales Güterzug- Logistikzentrum für China-Europa in den zentralen und östlichen Regionen wurde der westliche Betriebsbereich des internationalen Trockenhafens fertiggestellt und in Betrieb genommen. Es wird erwartet, dass er bis 2035 über die erforderliche Kapazität zur Verteilung von ?10.000 Zügen und 10 Millionen Tonnen" Fracht verfügen wird. Das Zentrum hat sich dem Aufbau eines modernen Fertigungsclusters von Weltklasse verschrieben. Es finden sich hier nicht nur Cluster der elektronischen Informationsindustrie im Billionenbereich unter der Leitung von Foxconn, xFusion und Loongson, sondern auch Cluster der Industrie für Fahrzeuge mit alternativen Antriebsenergien im Bereich von Hunderten Milliarden unter der Leitung von BYD, Skyworth und Geely sowie Cluster der biomedizinischen Industrie im Bereich von Hunderten Milliarden, die sich auf die Zhongyuan Medical Science City konzentrieren. Das vom größten Intelligent Computing Center in Zentralchina geplante und gebaute Rechencluster der 10.000-Petaflops-Klasse wird im ersten Quartal vollständig in Betrieb genommen. Gleichzeitig konzentriert sich das Zentrum auf strategische aufstrebende Branchen wie Satelliten, das Messewesen und neue Materialien und legt den Grundstein für Zukunftsbranchen wie neue Energiespeicher und künstliche Intelligenz. Die Daten zeigen, dass die Foxconn-Fabrik in Zhengzhou seit ihrer Gründung im Jahr 2012 mehr als 1,2 Milliarden Smartphones produziert hat und damit zur weltweit größten Produktionsstätte für intelligente Endgeräte geworden ist. Im vergangenen Jahr erreichte die Produktion von BYD-Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 545.000 Einheiten, was einem Anstieg von 169,8 % entspricht. Hier befindet sich außerdem die größte Serienfertigung für Server in China, und der jährliche Produktionswert von 49,5 Milliarden Yuan entspricht einer Steigerung von 75 %. Um dieses ?Investitionsland" noch fruchtbarer zu gestalten, hat die Zhengzhou Air Port Area im Laufe der Jahre mithilfe der ?Unified Ten"-Reform ein marktorientiertes, rechtssicheres und international erstklassiges Business- Ökosystem geschaffen und bietet globalen Unternehmen effiziente, komfortable und umfassende Unterstützungsleistungen. In Zukunft wird im Flughafenbereich von Zhengzhou ein modernes Fertigungszentrum, ein Logistikzentrum für Unternehmen, ein Innovations- und Gründerzentrum, ein Kreativzentrum für Mode und ein Talentzentrum gebaut. Weltweit tätige Geschäftsleute sind eingeladen, sich an der Ausbauwelle des zweiten ?goldenen Jahrzehnts" des Flughafens anzuschließen und gemeinsam vom Entwicklungsschub zu profitieren. Quelle: Abteilung für Partei- und Massenarbeit der Economic Comprehensive Experimental Zone am Flughafen Zhengzhou Kontaktperson: Frau Zheng, Tel.: 86-10-63074558 °