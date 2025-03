GNW-News: EBC Financial Group startet zweite Million Dollar Trading Challenge mit Preis in Höhe von 1 Mio. US-Dollar

^LONDON, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), ein weltweit führendes Unternehmen im Finanzvermittlungsgeschäft, kündigt die zweite Auflage seines Vorzeigeprojekts, der Million Dollar Trading Challenge (MDTC) an, eines der weltweit größten Wettbewerbe und globaler Maßstab für kompetenzbasierte Handelswettbewerbe, da die Nachfrage der Branche nach strukturierten, transparenten Handelsmöglichkeiten weiter steigt. Die Auflage 2025 der MDTC kommt zu einer Zeit, in der Händler in zunehmend volatilen Märkten nach mehr Verantwortlichkeit und Zugang zu bewährten Strategien suchen. Vom 1. März bis zum 30. Mai 2025 werden Tausende von Händlern weltweit um ein Handelskonto im Wert von 1 Million US-Dollar konkurrieren, und zwar in einem Wettbewerb, der den Austausch von Strategien in Echtzeit und das gebührenfreie Copy Trading integriert und einen neuen Standard für den wettbewerbsorientierten Handel setzt. Zum ersten Mal werden die besten Händler zu einer exklusiven Preisverleihung im Museum des FC Barcelona (Barça Immersive Tour) eingeladen. Dies ist ein historischer Moment, da ein globales Handelsereignis in einer der renommiertesten Institutionen des Fußballs anerkannt wird. Die Partnerschaft spiegelt die zunehmende Konvergenz zwischen den Finanzmärkten und dem Spitzensport wider und stärkt den Handel als Beruf, der dasselbe Maß an Kompetenz, Präzision und Disziplin erfordert wie der Weltklasse-Sport. Die erste MDTC im Jahr 2023 setzte gleich mehrere Maßstäbe in der Branche: 324 Händler erzielten gewinnbringende Konten und die 10 besten Händler verzeichneten eine durchschnittliche Rendite von 3.472,91 %. Der Sieger erzielte in nur 30 Tagen eine außergewöhnliche Rendite von 11.630,98 % und demonstrierte damit das Potenzial eines kompetenzbasierten Handels in einem Wettbewerbsumfeld. In diesem Jahr geht die MDTC II noch einen Schritt weiter und ermöglicht Händlern den Zugang zu professionellen Handelssignalen und die sofortige Nachbildung von Strategien, die sich als besonders erfolgreich erwiesen haben - und das kostenlos per Copy Trading. Durch die Kombination von Wettbewerb mit dem Austausch von Strategien in Echtzeit und gebührenfreiem Copy Trading setzt die EBC einen neuen Standard für Transparenz und Zugänglichkeit beim Handel. Copy Trading in Echtzeit: Strategien von Spitzenhändlern automatisch nachbilden Der Aufstieg des Retail-Handels hat die Finanzmärkte verändert, doch viele Händler haben Schwierigkeiten, Zugang zu transparenten, strukturierten Lernumgebungen zu finden, die es ihnen ermöglichen, echte Fähigkeiten zu entwickeln. MDTC II wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen und Händlern die einzigartige Möglichkeit zu geben, ihre Strategien zu verfeinern, indem sie durch Copy Trading in Echtzeit aktiv mit den Spitzenhändlern in Kontakt treten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wettbewerben, bei denen risikoreiche Spekulationen belohnt werden, führt MDTC II ein offenes Ökosystem für die gemeinsame Nutzung von Strategien ein, in dem Händler die Trades der führenden Teilnehmer kostenlos analysieren, verfolgen und sofort nachahmen können. Auf diese Weise können sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler von den kollektiven Erkenntnissen profitieren und gleichzeitig die individuelle Kontrolle über ihre Trades behalten. ?Als wachsendes Unternehmen strebt man danach, ein Event zu schaffen, das die eigenen Werte und die eigene Leidenschaft widerspiegelt - das bietet die MDTC. Wir sind hier, um ein Licht in der Branche zu sein und zu beweisen, dass Händler Erfolg haben können; Händler können erfolgreich beim Handel sein. Dies erfordert Bildung und Fleiß, und es betrifft nicht nur das eine Prozent. Das ist das wirklich Schöne an MDTC: Jeder Teilnehmer muss seinen Handelsverlauf zeigen und der Welt zeigen, was er tut. Jeder kann sich anmelden und einen Blick darauf werfen, und Sie können selbst sehen, was die Gewinner handeln. Bei EBC messen wir diese (oder jede andere) Aktivität nicht an der Anzahl der Anmeldungen oder Einzahlungen, die wir erhalten - wir messen sie an den Konversationen, die wir erzeugen. Mit dieser zweiten Auflage führen wir weitere Handelswerkzeuge und erweiterte Funktionen ein - ein weiterer wichtiger Aspekt, auf den wir alle sehr stolz sind, denn bei EBC ist 'perfekt' nie genug", so Samuel Hertz, Director of Operations bei der EBC Financial Group. Preis von 1 Mio. US-Dollar und ein einmaliges VIP-Erlebnis beim FC Barcelona Das Herzstück der MDTC II ist einer der höchsten Preise der Branche - ein Handelskonto im Wert von 1 Million US-Dollar -, mit dem Fachkompetenz, Disziplin und Strategieausführung belohnt werden sollen. Anstatt einer einmaligen Barauszahlung bietet der Hauptpreis dem Gewinner die einmalige Gelegenheit, ein beträchtliches Kapital zu verwalten und dabei 100 % seiner Gewinne zu behalten, wobei der maximal zulässige Verlust 200.000 US-Dollar beträgt. Alternativ kann der Gewinner auch einen Bargeldpreis in Höhe von 200.000 US-Dollar wählen. MDTC II ist in zwei Kategorien unterteilt, um Zugänglichkeit und fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Die Kategorie ?Rising Stars" steht Händlern mit einem Mindestguthaben von 500 US-Dollar offen, die nach ihrer Gewinnrate eingestuft sind. Sie bietet eine Gelegenheit für diejenigen, die ihre Kompetenzen in einem strukturierten Umfeld verfeinern möchten. Für erfahrenere Händler gibt es die Kategorie ?Dream Squad", die sich an Teilnehmer mit einem Guthaben zwischen 10.000 und 200.000 US-Dollar richtet, eingestuft nach Nettogewinn. In dieser Kategorie werden Händler ausgezeichnet, die die Marktbedingungen effektiv meistern können und gleichzeitig ein größeres Kapital verwalten. Neben der finanziellen Belohnung erhalten die besten Händler branchenweite Anerkennung und ein einmaliges Erlebnis im Museum des FC Barcelona. Im Rahmen einer exklusiven Preisverleihung werden die Gewinner in der Heimat eines der größten Multisportvereine der Welt gefeiert. So wird der Bogen zwischen Handel und Spitzenleistung im Profisport geschlagen. ?Für die EBC Financial Group ist die Million Dollar Trading Challenge eine fantastische Möglichkeit für neue und erfahrene Händler, an einem Echtzeit-Event teilzunehmen. Sie ermöglicht es den Kunden, Händler aller Niveaus zu sehen, um sich mit Live-Marktbedingungen auseinanderzusetzen, die von allen Teilnehmern ausgeführten Trades in Echtzeit zu sehen, und sie gibt aufstrebenden Händlern die Möglichkeit, den erfahrenen Händlern zu folgen und von ihnen auf eine Weise zu lernen, die ihrem Handelsstil entspricht. Diese Gelegenheit, in einem völlig transparenten Umfeld zu beobachten, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, ist von unschätzbarem Wert und stellt eine hervorragende Möglichkeit für neue Händler dar, zu lernen, welche Strategie wann und warum funktioniert. Die Trades, die nicht funktionieren, sind genauso lehrreich wie jene, die funktionieren", so David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd. Maximierung der Chancen durch Community Management und modernste Handelsplattformen Um die Beteiligung der Community weiter zu fördern, führt MDTC II ein erweitertes Empfehlungsprogramm ein, das den Teilnehmern bis zu 300 US-Dollar pro erfolgreicher Empfehlung bietet, wobei die Anzahl der Empfehlungen nicht begrenzt ist. Diese Initiative fördert eine stärkere Beteiligung der Community und ermöglicht es den Händlern, ihr Netzwerk zu erweitern und gleichzeitig vom Wettbewerb zu profitieren. Mit dem Ziel, die Innovation auf den Finanzmärkten voranzutreiben, erweitert MDTC II die Handelsmöglichkeiten, indem erstmals Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CFDs) auf US-Aktien in den Wettbewerb einbezogen werden. Auf US- Aktien entfallen mehr als 65 % der weltweiten Marktkapitalisierung, was sie branchenübergreifend zu den liquidesten und dynamischsten Anlagen macht. Diese Ergänzung ermöglicht den Teilnehmern den Zugang zu einigen der einflussreichsten Unternehmen der Welt und bietet neue Möglichkeiten, sich auf volatilen und schnelllebigen Märkten zurechtzufinden. Der Wettbewerb findet auf branchenführenden MT4- und MT5-Plattformen statt, die den Teilnehmern den Handel mit Devisen, Rohstoffen, Indizes und US-Aktien-CFDs mit fortschrittlichen Charting-Tools, automatisierten Strategien und Echtzeitausführung ermöglichen. Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen, modernster Technologie und eines erweiterten Marktzugangs wird MDTC II den wettbewerbsorientierten Handel weiterhin neu definieren. Weiterentwicklung des Wettbewerbserlebnisses: das Erbe der MDTC 2023 Die erste Million Dollar Trading Challenge im Jahr 2023 verzeichnete eine rege Beteiligung: Die Händler führten 431.827 Trades aus und erzielten einen Gesamtgewinn von 1.096.718,57 US-Dollar. Das Event unterstrich das wachsende Interesse an strukturierten Handelswettbewerben und die Rolle des Copy Trading bei der Verbesserung der Zugänglichkeit für Händler mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen. Das Engagement in der Gemeinschaft war ein wichtiger Aspekt der Challenge, wobei viele Teilnehmer die Copy-Trading-Funktionen nutzten, um erfolgreiche Strategien zu verfolgen und nachzubilden. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des Austauschs von Markterkenntnissen für die Ausformung von Handelsergebnissen. Mit MDTC II wird der Wettbewerb weiterentwickelt, wobei Erkenntnisse aus der Vergangenheit einbezogen werden und der Schwerpunkt weiterhin auf Transparenz, Strategieentwicklung und Engagement der Händler liegt. Weitere Informationen, auch über die Teilnahme an der Reise, die die Möglichkeiten der Finanzmärkte neu gestaltet, finden Sie unter https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2. Über die EBC Financial Group Die EBC Financial Group (EBC) wurde im angesehenen Londoner Finanzdistrikt gegründet und ist für ihre Fachkompetenz im Bereich Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung bekannt. Mit Niederlassungen in wichtigen Finanzzentren, darunter London, Sydney, Hongkong, Singapur, die Kaimaninseln, Bangkok und Limassol sowie Schwellenmärkte in Südamerika, Asien und Afrika, ermöglicht EBC Privatanlegern, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen, Rohstoffe, Aktien und Indizes. Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und hat sich zur Einhaltung ethischer Standards verpflichtet. Die Tochtergesellschaften sind in ihren jeweiligen Ländern zugelassen und werden dort reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert, die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert. Den Kern von EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben wichtige Wirtschaftszyklen vom Plaza-Abkommen über die Krise des Schweizer Franken im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie gemeistert. Wir pflegen eine Kultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellen sicher, dass jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die sie verdient. Als offizieller Devisenpartner des FC Barcelona bietet EBC spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Durch seine Partnerschaft mit der UN Foundation und der weltweit größten Graswurzelkampagne United to Beat Malaria (Vereint im Kampf gegen Malaria) trägt das Unternehmen zu globalen Gesundheitsinitiativen bei. EBC unterstützt zudem die Reihe ?What Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, in der die Wirtschaftswissenschaften entmystifiziert und auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angewandt werden, um das öffentliche Verständnis und den Dialog zu verbessern. https://www.ebc.com/ Medienkontakt: Savitha Ravindran Global Public Relations Manager (EMEA, LATAM) savitha.ravindran@ebc.com (mailto:savitha.ravindran@ebc.com) Chyna Elvina Global Public Relations Manager (APAC, LATAM) chyna.elvina@ebc.com (mailto:chyna.elvina@ebc.com) Douglas Chew Global Public Relations Lead douglas.chew@ebc.com (mailto:douglas.chew@ebc.com) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90e3f81c-a0fc- 4bd3-9cd4-155c6a5a0fcf/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67625ee9-b2fb-48a5-aed2- c12b1830acae/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34b28968-b7b2-4340-b114- 57bcd09b90ac/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1dfd2dc-eb46-44e4-a2e1- cf90e948c91a/de °