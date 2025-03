Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert nach schwachem Freitag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Verlusten vom Freitag hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Auftakt der neuen Woche berappelt. Leichte Unterstützung kommt von den US-Indizes, die sich am Freitag nach dem Ende des europäischen Handels doch noch deutlich fangen konnten. Bis dahin hatten sie eher negativ auf den US-Arbeitsmarktbericht für Februar reagiert, der keine Argumente für schnelle Zinssenkungen geliefert hatte. Frische Konjunkturdaten aus Fernost und aus Deutschland lieferten uneinheitliche Signale.

Der Dax stieg am Montag in den ersten Handelsminuten um 0,32 Prozent auf 23.083,38 Punkte, nachdem er vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch bei 23.475 Zählern erklommen hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagmorgen 0,76 Prozent auf 29.784,79 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent bergauf.

Die deutsche Industrie steigerte im Januar die Produktion um 2,0 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit vergangenen August. Experten gehen davon aus, dass nach einer längeren Schwächephase nun die Talsohle erreicht wurde. Dagegen warten Deutschlands Exporteure weiter auf den Aufschwung: Für Januar steht sowohl im Vergleich zum Dezember als auch im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Minus in der Ausfuhrbilanz.

In China nahmen indes Deflationssorgen wieder zu: Erstmals seit 13 Monaten waren dort im Februar die Verbraucherpreise deutlich und stärker als erwartet zurückgegangen./edh/mis