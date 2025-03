dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wieder auf Rekordkurs

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem schwachen Freitag macht sich der Dax zum Wochenbeginn womöglich wieder auf in Richtung Rekord: Der Brokers IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 23.119 Punkte. Seinen bisherigen Höchststand hatte der Dax am Donnerstag bei 23.475 Punkten erreicht, bevor nach rund 18 Prozent Plus im laufenden Jahr Gewinnmitnahmen einsetzten. Die US-Indizes geben leichten Auftrieb, nachdem diese sich am Freitag nach dem Ende des europäischen Handels doch noch deutlich fangen konnten. Bis dahin hatten sie eher negativ auf den US-Arbeitsmarktbericht für Februar reagiert, der keine Argumente für schnelle Zinssenkungen lieferte. Insgesamt kommt die Wall Street aber ohnehin viel schlechter klar mit der vom US-Präsidenten Trump ausgelösten Zollkonfusion. Während Dax und EuroStoxx 50 zuletzt Rekorde erreichten, fiel der US-Technologieindex Nasdaq 100 sogar unter das Niveau vor der Wahl Trumps im November zurück.

USA: - STABILISIERT - Am Ende einer sehr schwachen Börsenwoche haben die wichtigsten US-Aktienindizes etwas zugelegt. Im Fokus standen am Freitag die monatlichen Arbeitsmarktdaten, die nach Auffassung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zwar solide ausgefallen waren. Für wesentliche Impulse sorgte dies jedoch nicht. "Per Saldo dürfte die US-Notenbank weiterhin keine Eile verspüren, die Zinsen zu senken", sagte der Helaba-Experte Ralf Umlauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,52 Prozent auf 42.801,72 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies einen Verlust von 2,37 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,55 Prozent auf 5.770,20 Zähler nach oben. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 gewann 0,74 Prozent auf 20.201,37 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Investoren an den Aktienmärkten Asiens haben am Montag eher zurückgehalten. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 - nach einem sehr schwachen Freitag - kurz vor dem Handelsende um 0,4 Prozent. In China trübten Inflationsdaten die Stimmung, denn die nährten die Deflationssorgen. Der Hang Seng in Hongkong fiel um 2,1 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um 0,7 Prozent nachgab. Moderate Gewinne gab es in Australien und Indien.

DAX 23008,94 -1,75% XDAX 23199,24 -0,12% EuroSTOXX 50 5468,41 -0,94% Stoxx50 4694,75 -0,40% DJIA 42801,72 0,52% S&P 500 5770,20 0,55% NASDAQ 100 20201,37 0,74%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,32 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0847 0,57% USD/Yen 147,96 0,10% Euro/Yen 160,49 0,66%

BITCOIN:

Bitcoin 82.297 1,97% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 69,97 -0,39 USD WTI 66,61 -0,43 USD

