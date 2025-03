Hochtief Aktie – Klagen auf hohem Niveau

Die möglicherweise künftige Regierung aus CDU und SPD hat ein Infrastrukturprogramm in Höhe von 500 Mrd. EUR in Aussicht gestellt. Einer der Profiteure ist Hochtief. Für die Aktie ging es infolgedessen deutlich aufwärts.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

