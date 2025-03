Neuer Ministerpräsident Kanadas Mark Carney: "Kein Business as usual"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ottawa (Reuters) - Der neue Ministerpräsident Kanadas, Mark Carney, übernimmt sein Amt in turbulenten Zeiten, mitten in einem Handelskrieg mit dem langjährigen Verbündeten und Nachbarn USA unter Präsident Donald Trump.

"Das wird kein Business as usual sein", sagte Carney nach seiner Wahl. "Wir werden Dinge tun müssen, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten, mit Geschwindigkeiten, die wir nicht für möglich gehalten haben."Der frühere kanadische Zentralbankchef, der in seiner Karriere auch die Bank of England leitete, wurde bei der Abstimmung der Liberalen Partei Kanadas mit 86 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt und setzte sich damit am Sonntag gegen die frühere Finanzministerin Chrystia Freeland durch.

Carney ist ein politischer Neuling. Doch er hatte mit seiner Erfahrung als Chef zweier G7-Notenbanken geworben. Diese mache ihn zum besten Kandidaten für den Umgang mit US-Präsident Donald Trump, sagte Carney den kanadischen Wählern. Trump hat wiederholt Anspruch auf Kanada erhoben und bezeichnete das Land als 51. Bundesstaat der USA. Zudem begann der US-Präsident einen Zollstreit mit Kanada. "Da ist jemand, der versucht, unsere Wirtschaft zu schwächen", sagte Carney über Trump bei der Parteiversammlung der Liberalen. "Er greift kanadische Arbeiter, Familien und Unternehmen an. Wir können nicht zulassen, dass er Erfolg hat."

Carney folgt auf Justin Trudeau, der nach neun Jahren im Amt im Januar seinen Rücktritt erklärt hatte. Er hatte in Umfragen deutlich an Zustimmung verloren. "Dies ist ein entscheidender Moment für die Nation. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Selbst Kanada ist keine Selbstverständlichkeit", sagte Trudeau auf der Parteiversammlung.

WAHLEN IM OKTOBER

Bis zum 20. Oktober 2025 müssen in Kanada Wahlen abgehalten werden. Die Liberale Partei liegt in mehreren Umfragen gleichauf mit den oppositionellen Konservativen, die von dem Berufspolitiker Pierre Poilievre geführt werden. Zwei nicht genannte Mitglieder der Liberalen Partei sagten jedoch, Carney werde in den kommenden Wochen Wahlen ausrufen. Damit könnten sie bedeutend früher stattfinden.

