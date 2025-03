Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu wieder aufflammenden Konflikt in Syrien

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu wieder aufflammenden Konflikt in Syrien:

Die Gefahr, dass das Land mit seinen unzähligen Milizen, einer Vielzahl religiöser und ethnischer Minderheiten und jeder Menge offener Rechnungen erneut in einer Woge aus Chaos und Gewalt untergeht, ist real. Die Kernfrage ist, ob Ahmed al-Scharaa willens und in der Lage ist, alle Akteure seiner heterogenen Allianz zu kontrollieren. Gelingt es ihm nicht, die Kämpfe in kurzer Zeit für sich zu entscheiden und die Zivilbevölkerung vor mordenden sunnitischen Terroristen zu schützen, kann er kein Partner für die EU sein. Dann bleibt Syrien eine Hölle auf Erden./yyzz/DP/mis