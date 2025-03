Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Ukraine:

135 Milliarden Euro haben die europäischen Verbündeten seit dem Beginn des Krieges in die Ukraine gepumpt, um es gegen den Aggressor Russland verteidigungsfähig zu halten, rund 20 Milliarden Euro mehr, als die Amerikaner geliefert haben. Europa muss sich entscheiden, ob und wie es nach dem Wegfall der US-Hilfe die Ukraine weiter unterstützen will. Würde ein Deal zwischen Trump und Putin Europa also vielleicht sogar nützen? Man könnte entweder darauf hoffen, dass Putin tatsächlich Frieden will. Allerdings wäre die einzige Garantie hierbei das Prinzip Hoffnung. Es bleibt also nur, so unangenehm, teuer, aufwendig und schwierig das ist, zügig eine ernstzunehmende Abschreckung gegenüber dem imperialen Appetit Moskaus aufzubauen./yyzz/DP/mis