ROUNDUP: Russische Armee rückt im Kursker Gebiet weiter vor

KURSK (dpa-AFX) - Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Grenzgebiet Kursk drei weitere von ukrainischen Truppen besetzte Orte zurückerobert. Dabei handele es sich um die Dörfer Kossiza, Malaja Loknja und Tscherkasskoje Poretschnoje, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Zudem seien drei ukrainische Gegenangriffe abgewehrt worden.

Russische Truppen hatten Ende vergangener Woche ihre Angriffe in der Grenzregion zur Ukraine verstärkt und Bodengewinne gemacht. Die Logistik der verbliebenen ukrainischen Einheiten sei durch ständigen russischen Beschuss und Drohnenangriffe erheblich gestört.

Beobachter gehen von einem baldigen kompletten Verlust der im August vorigen Jahres überraschend durch die ukrainische Armee besetzten Gebiete aus. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge sollen von ursprünglich etwa 1200 Quadratkilometern nur noch weniger als 300 unter Kontrolle Kiews stehen.

Ukrainischer Oberbefehlshaber: Keine Gefahr der Einkesselung

Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj trat Berichten entgegen, dass seinen Truppen auf russischem Gebiet eine Einkesslung drohe. Die ukrainische Armee kontrolliere den Zugang zu dem Brückenkopf, schrieb er auf Facebook. "Derzeit besteht keine Gefahr, dass unsere Einheiten in der Region Kursk eingekesselt werden."

Im Gegenteil hätten die russische Armee und ihre Hilfstruppen aus Nordkorea bei Gefechten an grenznahen Orten wie Plechowo hohe Verluste erlitten. So wie Syrskyj formulierte, schien aber auch ein erzwungener Rückzug der Ukrainer nicht ausgeschlossen. "Die Einheiten ergreifen rechtzeitig Maßnahmen, um sich in günstige Verteidigungspositionen zu manövrieren."

Die Ukraine wehrt sich seit über drei Jahren gegen eine russische Invasion.