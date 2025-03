Selenskyj in Saudi-Arabien eingetroffen

RIAD (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen über eine mögliche Friedenslösung in seinem Land in Saudi-Arabien eingetroffen. Er landete in der Küstenstadt Dschidda am Roten Meer, wie der ukrainische staatliche Auslandssender Freedom bei Telegram bestätigte. Während des eintägigen Besuchs ist ein Treffen mit dem Kronprinzen und faktischen Herrscher des Landes, Mohammed bin Salman, geplant.

Für Gespräche mit einer US-Delegation unter Führung von Außenminister Marco Rubio wird eine Gruppe ukrainischer Unterhändler um Selenskyjs Kanzleichef Andrij Jermak, Außenminister Andrij Sybiha und Verteidigungsminister Rustem Umjerow länger in dem Golfstaat bleiben.

An den für Dienstag geplanten Gesprächen zwischen Vertretern der USA und der Ukraine nimmt Selenskyj nicht teil. Der Präsident sagte am Vorabend, dass Kiew auf Ergebnisse hoffe, die den Frieden näher brächten und zur Fortsetzung der US-Unterstützung führten.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Die USA haben kürzlich ihre Unterstützung für die Ukraine pausiert und die Weitergabe von Geheimdienstinformationen eingeschränkt. Washington will Kiew so schneller zu einer Friedenslösung drängen. Im Gegensatz dazu verzichtete die US-Administration auf weiteren Druck gegen Moskau.

Saudi-Arabien ist auch im Gespräch für ein mögliches Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Einen Zeitplan dafür gibt es bislang nicht. Beide hatten im Februar die Wiederaufnahme ihrer Beziehungen vereinbart. Kurz darauf trafen sich die Außenminister beider Länder in Saudi-Arabien, um über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges zu sprechen./jot/DP/jha