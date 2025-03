Britischer Premier: Russland muss Feuerpause zustimmen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer fordert Russland zur Zustimmung zu einer Feuerpause und einem "Ende der Kämpfe" in der Ukraine auf. "Wie sowohl die amerikanische als auch die ukrainische Delegation gesagt haben, liegt der Ball nun im russischen Feld", sagte Starmer zum Ergebnis von Verhandlungen der Ukraine und der US-Regierung in Saudi-Arabien.

Die Ukraine stimmte einer zunächst 30-tägigen Feuerpause zu - wenn Moskau sich ebenfalls dazu verpflichtet. Die Amerikaner versprachen nach dem Treffen in Dschidda, dass sie ihre kürzlich gestoppte Militärhilfe an Kiew sofort wieder aufnehmen und auch ihre Geheimdienste wieder Informationen an die Ukraine weiterreichen.

"Dies ist ein wichtiger Moment für den Frieden in der Ukraine", sagte Starmer. Für diesen Samstag kündigte der Premier ein weiteres Spitzengespräch mit Staats- und Regierungschefs an, um dabei zu helfen, den Krieg auf eine "gerechte und dauerhafte Weise" zu beenden, die der Ukraine die Freiheit sichere.

Russland hatte sein Nachbarland vor gut drei Jahren überfallen. Gegen die Invasion wehrt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe, sie ist aber zuletzt an etlichen Frontabschnitten in die Defensive geraten./mj/DP/ngu