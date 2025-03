Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie

CEO Kursaal Bern AG Kevin Kunz tritt per April 2026 zurück



11.03.2025 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Kevin Kunz, CEO der Kursaal Bern AG, per April 2026 in den Ruhestand tritt. Der Verwaltungsrat startet in den kommenden Monaten mit dem Rekrutierungsprozess für die Nachfolge des dann 66-Jährigen.

"Als CEO hat Kevin Kunz in den vergangenen neun Jahren den Kursaal Bern massgeblich geprägt und mit seiner Fachkompetenz sowie seiner Erfahrung erfolgreich geführt. Ich danke ihm im Namen des Verwaltungsrats bereits jetzt herzlich für seine herausragenden Verdienste, für sein grosses Engagement, seine wertvolle unternehmerische Führung sowie die stets wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit», sagt Prof. em. Dr. Daniel Buser, Präsident des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat wünscht Kevin Kunz, für die verbleibende Zeit als CEO, weiterhin viel Erfolg und nur das Allerbeste.

Kevin Kunz hat das Unternehmen seit Mai 2016 positiv entwickelt und konsequent auf die Zukunft ausgerichtet. Dabei hat er unter anderem den Kursaal Bern durch die Corona-Pandemie geführt, im Hotelbereich das zur ACCOR-Gruppe gehörende Franchise Swissôtel umgesetzt, das erfolgreiche Gastronomie-Konzept Rooftop Grill und Rooftop Igloo entwickelt sowie die Nachhaltigkeit des Unternehmens vorangetrieben.

Über eine mögliche Nachfolge wird der Verwaltungsrat nach dem Rekrutierungsprozess informieren.

ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das in die ACCOR-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot '7melons.ch' und das Casino Neuchâtel.

Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

