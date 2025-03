Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,58 Prozent auf 127,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,89 Prozent.

Die von US-Präsident angekündigten neuen Zölle gegen Kanada trieben die Inflationserwartungen nach oben und belasteten die Anleihekurse. Trump will jetzt Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada mit zusätzlichen Zöllen belegen. Die Inflation könnte so weiter steigen und der Spielraum für Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed verringert sich. Die erneuten Kursverluste an den Aktienmärkten stützten die Anleihekurse nicht.

Im Zuge der umfangreichen Schuldenpläne von Schwarz-Rot in Deutschland waren die Kurse in der vergangenen Woche deutlich gefallen und die Renditen gestiegen. Die Grünen wollen dem Paket zwar so nicht zustimmen, zeigen sich aber verhandlungsbereit. Die Union machte den Grünen Angebote./jsl/jha/