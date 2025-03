GNW-News: OCTO ist von der ABAX Group als neuer Risikobewertungspartner für UBI Insurance ausgewählt worden

^LARVIK, Norwegen, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach einem umfassenden

sechsmonatigen RFP-Prozess hat die ABAX Group AS heute bekanntgegeben, dass ihre Versicherungsabteilung ?Fair" OCTO Telematics, einen weltweit führenden Anbieter von KI- und Risikobewertungslösungen zur Unterstützung seines schnell wachsenden Portfolios an Kunden im Bereich nutzungsbasierter Versicherungen (Usage-Based Insurance, UBI) ausgewählt hat. Diese strategische Partnerschaft dient dazu, das Versicherungsprodukt um verbesserte KI-gestützte Analysen zu erweitern und ermöglicht so präzisere Risikobewertungen, optimierte Preise und ein verbessertes Kundenerlebnis. ?KI und UBI gestalten die Versicherungsbranche neu, und mit unserer Umstellung auf Octo ist sichergestellt, dass wir eine zuverlässigere und qualitativ hochwertigere Lösung bereitstellen. Dieses Upgrade bestärkt unser Engagement , unseren Kunden vertrauenswürdige, datengesteuerte Dienste bereitzustellen", so Emma Dyga, CEO der ABAX Group. Während des Ausschreibungsverfahrens prüfte ABAX mehrere Anbieter eingehend und verglich die Ergebnisse mit den tatsächlichen Angaben. Mit Octo erhält ABAX eine zuverlässige, langfristige Lösung mit genauen Ergebnissen und einer starken Korrelation zu tatsächlichen Ansprüchen. ?Durch die Integration einer fortschrittlicheren und besser geeigneten KI-gesteuerten Risikobewertungslösung von Octo bieten wir verbesserte Genauigkeit, Effizienz und Mehrwert für Fair und Versicherte", fügt Jørgen Johansson Skalleberg, CEO von Fair, hinzu. ?Das Engagement von ABAX für Innovation und datengesteuerte Erkenntnisse passt perfekt zu den KI-basierten Funktionen von Octo, um ein vollständig digitales Ökosystem für intelligente Mobilität zu ermöglichen und so die Sicherheit und Lebensqualität der Fahrer zu verbessern." Gemeinsam entwickeln wir ein transparentes, innovatives und faires Versicherungs-Ökosystem. ?Diese Vereinbarung steht voll und ganz im Einklang mit der KI-Strategie von Octo , ist vollständig geräteunabhängig und weitet unsere internationale Präsenz nun auch auf die nordischen Länder aus", so Corrado Sciolla, CEO der Octo Group. Mit diesem Wandel bleiben ABAX und Fair weiterhin Vorreiter bei der Bereitstellung neuer Technologien für die Telematik- und Versicherungsbranche, statten Versicherer mit intelligenteren Daten aus und bieten Kunden personalisierte, faire und anpassungsfähige Versicherungslösungen. Über ABAX ABAX ist eine führende europäische Telematik-IoT-Plattform, die vernetzte Mobilitätslösungen für die Fahrzeugverfolgung, Werkzeugverfolgung und Gerätesteuerung anbietet. Wir verfolgen die Mission, Einblicke aus Mobilitätsdaten bereitzustellen, die Kunden dabei helfen, ihre Außendienstabläufe zu optimieren, Vorschriften einzuhalten und erhebliche Einsparungen zu erzielen. Mit über 500.000 verfolgten Vermögenswerten und 40.000 Kunden bietet ABAX zuverlässige und leistungsstarke Lösungen für Unternehmen, die auf Außendienstmitarbeiter, Logistik und schweres Gerät angewiesen sind. Unsere fortschrittliche Plattform wandelt Kundenbedürfnisse in umsetzbare Einblicke und automatisierte Berichte um und steigert so die Effizienz und betriebliche Exzellenz. Über OCTO Seit über 20 Jahren entwickeln wir integrierte Lösungen, mit denen wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Chancen der intelligenten Mobilität und der digitalen Transformation zu nutzen. Mit einem innovativen Ansatz basierend auf künstlicher Intelligenz haben wir fortschrittliche Algorithmen zur Unfallerkennung, Fahrerverhaltensanalyse, Schadensmanagement und Verbrauchsoptimierung entwickelt. Mit diesen Lösungen können wir die Anforderungen wichtiger Märkte wie Versicherungen und Mobilität erfüllen und legen dabei einen starken Fokus auf Modularität und Anpassung. Unsere skalierbare und modulare Datenanalyseplattform liefert Lösungen für die Insurtech- und Mobilitätsmärkte und unterstützt unsere Partnerunternehmen dabei, die Art der Verwaltung und des Ausbaus ihres Geschäft zu verändern. Darüber hinaus dient unsere klare ESG-Strategie als Leitfaden für unser Marktangebot und fördert die Entwicklung von Lösungen, die zunehmend auf die Energiewende und datengesteuerte Stadtplanung ausgerichtet sind. OCTO bedient derzeit über 6 Millionen verbundene Nutzer und verfügt über die weltweit größte Telematikdatenbank mit 610 Milliarden Kilometern Fahrdaten und über 525.000 zertifizierten Schadensfällen. octotelematics.com (https://www.octotelematics.com/) Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sofia Toll, CMO, ABAX E-Mail: sofia.toll@abax.com (mailto:sofia.toll@abax.com) Telefon: +46 70 726 04 59 Adriana Zambon, Medienkontakt, OCTO Telematics E-Mail: press@octotelematics.com (mailto:press@octotelematics.com) (mailto:press@octotelematics.com)Telefon: +39 339.3995640 Bei dieser Mitteilung handelt es sich um Insiderinformationen gemäß der EU- Marktmissbrauchsverordnung (?MAR") und unterliegen den Offenlegungspflichten gemäß Artikel 17 der MAR und Abschnitt 5-12 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes. Diese Mitteilung wurde von Sofia Toll, CMO von ABAX, am 19. Februar um 08:00 MEZ veröffentlicht. °