GNW-News: TrueCommerce xChange intensiviert die Zusammenarbeit mit Channel-Partnern im Jahr 2025

MÜNCHEN, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce (https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam paign=2025+Momentum&utm_id=TCX), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Lieferketten- und Handelspartner-Konnektivität, Integration und Omnichannel- Strategien, hat heute die neuesten Entwicklungen seines Channel-Programms TrueCommerce xChange (https://www.truecommerce.com/de/partners/?utm_source=PR&utm_medium=press+releas e&utm_campaign=2025+Momentum&utm_id=TCX) bekannt gegeben. Seit dem Start im Januar 2023 hat TrueCommerce xChange über 340 Partner weltweit gewonnen und das globale Channel-Team im Jahr 2024 um 67 % vergrößert. ?Da unser Team nun vollständig aufgestellt ist, investieren wir noch mehr Zeit und Ressourcen in unsere Channel-Partner. Das bedeutet, dass wir unsere Schulungsprogramme sowohl zu unseren Lösungen als auch zu wichtigen Branchenthemen erweitern und gleichzeitig die Zusammenarbeit bei Partner-Events für Mitarbeiter und Kunden verstärken", erklärt Jacques Vigneault, Senior Vice President of Global Channels bei TrueCommerce. ?Unser Fokus liegt darauf, diese Beziehungen weiter zu stärken, um eine nahtlose, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft zu schaffen, die letztlich das bestmögliche Kundenerlebnis gewährleistet." Im Jahr 2025 wird das TrueCommerce xChange-Team die Zusammenarbeit mit seinen Partnern weiter intensivieren - insbesondere durch verstärkte Teilnahme an Events und gemeinsamen Initiativen. Das Unternehmen erhöht seine Präsenz bei partnergeführten Veranstaltungen und gemeinsamen Vertriebsaktivitäten, um Beziehungen zu stärken und den gemeinsamen Erfolg zu fördern. Die Channel Development Representatives (CDRs) werden nun spezifischen ERP-Systemen zugeordnet, um gezielte Unterstützung und Fachwissen zu bieten. Durch diese enge Integration in ERP-Communities entstehen zudem neue Möglichkeiten für Schulungen bei lokalen Nutzergruppen-Meetings. Darüber hinaus intensiviert das Team die Zusammenarbeit mit Global System Integrators (GSIs) und Independent Software Vendors (ISVs). ?TrueCommerce xChange zeigt ein starkes Engagement für seine Partner, indem es seinen Fokus auf unseren Erfolg verstärkt", sagte Johnny Rask, Technischer Manager bei Strategic Solutions Northwest und Partner von TrueCommerce xChange. ?Wir erhalten zusätzliche Unterstützung, mehr Zusammenarbeit und wertvolle Ressourcen, die uns helfen, unseren Umsatz zu steigern und unsere Kunden noch besser zu betreuen. Das TrueCommerce xChange-Programm wurde entwickelt, um wertschöpfende Partnerschaften durch Lösungen für den elektronischen Datenaustausch (EDI) und die elektronische Rechnungsstellung (E-Invoicing) zu ermöglichen. Partner profitieren davon, dass ihre Kunden Daten nahtlos über das globale TrueCommerce- Netzwerk mit mehr als einer Million Unternehmen austauschen können. Zu den wichtigsten Vorteilen des Programms gehören: * Optimierte ERP-Integration - Channel-Partner können ihren Kunden eine Integration in führende ERP-Systeme ermöglichen. * ?Zero-Touch Orders" - Die TrueCommerce-EDI-Lösung und das globale Lieferketten-Netzwerk ermöglichen eine vollständig automatisierte Bestellabwicklung. Diese Automatisierung erstreckt sich auf Marktplätze und Handelspartner, wodurch die betriebliche Effizienz gesteigert wird. * Fachkundige Managed Services - TrueCommerce bietet ein vollständig verwaltetes Service-Modell, das von der Projektplanung über die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb des EDI-Systems reicht. So können sich Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Das TrueCommerce xChange-Programm umfasst drei Partner-Level: * Elite-Level: Zugang zu dedizierten Vertriebsressourcen, Partnerportal und einem umfassenden Content-Portfolio mit Schulungen, Marketing- und Vertriebsunterlagen sowie Möglichkeiten für gemeinsame Marketingkampagnen. * TrueBlue-Level: Beinhaltet alle Vorteile des Elite-Levels sowie zusätzlichen Zugang zu dedizierten Marketing-, Pre-Sales- und Integrationsressourcen, eine TrueCommerce-Demo-Umgebung und ein Lizenzierungstool sowie tiefgehende Schulungen. * Reseller-Level: Exklusive Einstufung für die leistungsstärksten Partner mit einer nachweislich hohen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von TrueCommerce-Lösungen für Kunden. Shannon Mullins, Partner bei TrueCommerce xChange, Microsoft MVP und CEO der A BC Consulting Group, fügte hinzu: ?Das Engagement von TrueCommerce xChange verfügen wir über die richtige Technologie und das nötige Fachwissen, um unsere Kunden für die Zukunft zu rüsten - eine Win-Win-Partnerschaft, die langfristigen Erfolg garantiert." ?Kollaborative Partnerschaften sind das Herzstück effektiver Lieferkettenlösungen. Meine Leidenschaft für den Ausbau dieser Beziehungen rührt daher, dass ich aus erster Hand sehe, wie sie den Geschäftserfolg fördern - nicht nur für uns, sondern auch für unsere Partner und Kunden", ergänzt Vigneault. Über das Programm können Partner ihren Kunden das gesamte Spektrum der cloudbasierten TrueCommerce-Lösungen anbieten - darunter EDI, integrierte E- Commerce-Plattformen, Marktplatzlösungen, Fulfillment-Technologie und E- Invoicing-Lösungen. Weitere Informationen zu TrueCommerce xChange sind hier verfügbar (https://www.truecommerce.com/de/partners/?utm_source=PR&utm_medium=press+releas e&utm_campaign=2025+Momentum&utm_id=TCX). Folgen Sie TrueCommerce * LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/truecommerce-europe/) Über TrueCommerce Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen, ihre Lieferkettenleistung zu optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Supply-Chain-Netzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI, sie erhalten Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und interne Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten, Fully Managed Services unterstützen Unternehmen dabei, ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, eine optimierte Bereitstellung und einen vereinfachten Betrieb zu erreichen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und vertrauenswürdiger Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen, ihr wahres Lieferkettenpotenzial heute zu erreichen und sie mit unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die Zukunft vorzubereiten. Aus diesem Grund verlassen sich Tausende von Unternehmen - von KMU bis hin zu den globalen Fortune 100-Unternehmen in verschiedenen Branchen - auf uns. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.truecommerce.com/de (https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam paign=2025+Momentum&utm_id=TCX).