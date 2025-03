IRW-News: ACCESS Newswire: 135 Jahre sportlicher Inspiration: U.S. Polo Assn. war Gastgeber des Freundschaftsspiels Celebration Cup und der Modenschau Frühjahr/Sommer 2025 in Delhi

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: 135 Jahre sportlicher Inspiration: U.S. Polo Assn. war Gastgeber des Freundschaftsspiels Celebration Cup und der Modenschau Frühjahr/Sommer 2025 in Delhi

WEST PALM BEACH, FL, UND NEU-DELHI, INDIEN / ACCESS Newswire / 11. März 2025 / Als offizielle Marke der United States Polo Association (USPA) feiert U.S. Polo Assn. 135 Jahre sportlicher Inspiration mit einem spektakulären Freundschaftsspiel und einer Modenschau im Herzen der indischen Polo-Hauptstadt Delhi. Mehr als 300 VIP-Gäste besuchten dieses Meilensteinereignis zu Ehren der langjährigen Tradition des Sports mit einem spannenden Freundschaftsspiel im Kultstadion Jaipur Polo Grounds, gefolgt von einer exklusiven Modenschau Frühjahr/Sommer 2025 der U.S. Polo Assn. im luxuriösen D'Monde Members Club.

Im Rahmen dieses weltweit bedeutsamen Ereignisses der U.S. Polo Assn. brachte diese großartige Veranstaltung Polobegeisterte, Modefans und kulturelle Trendsetter bei einer Veranstaltung zusammen, die das reichhaltige Erbe des Sports und dessen nachhaltigen Einfluss würdigte. Highlight des Abends war ein intensives und spannungsgeladenes Freundschaftsspiel, bei dem das Team von USPA Indien, angeführt von Seiner Hoheit Maharaja Sawai Padmanabh Singh von Jaipur, in einem spannenden Wettkampf mit Spielern aus aller Welt gegen das Team von USPA Global antrat. Im letzten Zeitabschnitt herrschte ein erbitterter Wettbewerb, in dem sich beide Teams Tor für Tor vorankämpften, aber USPA Indien sicherte sich schließlich den Sieg mit einem Endergebnis von 8-7, also mit einem Tor Vorsprung.

Zum Most Valuable Player des Spiels wurde Seine Hoheit Maharaja Sawai Padmanabh Singh von Jaipur gekürt, dessen außergewöhnliche Leistung im Team von USPA Indien das Publikum fesselte, während der Titel Best Playing Pony an das Pferd mit dem stolzen Besitzer Bk Jaisal Singh ging, der für das Team von USPA Global spielte.

Kulin Lalbhai, Vice Chairman und Executive Director von Arvind Fashions Ltd., beehrte das Spiel mit seiner Anwesenheit und warf den Eröffnungsspielball zu Beginn des ersten Zeitabschnitts. Die Authentizität des Erlebnisses wurde durch den renommierten britischen Polo-Kommentator Karl Ude-Martinez unterstrichen, der das Spiel mit seinem Expertenwissen und seinen mitreißenden Kommentaren zum Leben erweckte und es für alle Anwesenden zu einem unvergesslichen Erlebnis machte.

Im Anschluss an das actionreiche Spiel waren die Gäste zu einer exklusiven Modenschau im D'Monde Members Club geladen, wo U.S. Polo Assn. seine mit Spannung erwartete Kollektion Frühjahr/Sommer 2025 vorstellte. Die Kollektion, die ihrem sportlich inspirierten Erbe treu bleibt, kombiniert meisterhaft klassische, vom Polo inspirierte Formen mit zeitgenössischem Styling und verkörpert somit den Geist von müheloser Eleganz ebenso wie von zeitloser Mode. Von klassischen Polohemden über maßgeschneiderte Einzelteile bis hin zu atmungsaktiver Leinenkleidung und edlen Freizeit-Outfits - die Kollektion fängt das Wesen des Polosports ein und geht gleichzeitig auf die sich wandelnden Vorlieben der modernen Konsumenten ein.

An der Veranstaltung nahm eine bunte Mischung aus Sportpersönlichkeiten, Fashion-Insidern und kulturellen Trendsettern teil, etwa Maharaja Narendra Singh von Jaipur und Cricket-Spieler Nitish Rana, der Bollywood-Prominente Harshvardhan Kapoor, der globale Markenbotschafter von U.S. Polo Assn., Palak Tiwari, Rannvijay Singh, Varun Sood, Lakshya und Babil Khan. Für noch mehr Glamour sorgten Kalyani Chawla, Luxus-Entrepreneur und Trendsetter, Samarth und Sameer Kasliwal von The Gem Palace und Priya Paul und Sethu Vaidyanathan von The Park Hotels.

Diese Feier des 135. Jahrestags ist Ausdruck der traditionellen Förderung des Polosports durch USPA und gleichzeitig ein Schritt in die Zukunft, erklärte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden US-Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. in 190 Ländern verwaltet und beaufsichtigt. Die Kombination des spannenden Spiels mit einer weltweiten Modenschau von U.S. Polo Assn. in einer so lebendigen Stadt wie Delhi unterstreicht unser Ziel, die Authentizität unserer globalen Sportmarke und die Zugänglichkeit des Polosports sowie der Marke sowohl auf dem Feld als auch abseits des Feldes zu feiern.

Indien ist heute der am schnellsten wachsende Markt für U.S. Polo Assn. weltweit, und die Marke verzeichnet weiterhin eine sehr starke Dynamik. Diese sehr besonderen Veranstaltungen tragen unserem anhaltenden Bestreben Rechnung, unsere starke Präsenz hier weiter auszubauen, so Prince weiter.

Im Hinblick auf die Bedeutung der Veranstaltung erklärte Shailesh Chaturvedi, Managing Director und CEO von Arvind Fashions Ltd., wie folgt: Der Polosport ist in der indischen Geschichte tief verwurzelt und inspiriert auch heute noch unsere Konsumenten. Die Marke U.S. Polo Assn. verbindet nahtlos Tradition mit modernem Style, und die Einführung der Kollektion Frühjahr/Sommer 2025 in diesem historischen Umfeld ist eine Würdigung der zeitlosen Anziehungskraft des Sports. Wir freuen uns außerordentlich, an dieser großartigen weltweiten Feier des Jahrestags teilzuhaben.

Bei dieser Feier von 135 Jahren sportlicher Inspiration geht es nicht nur um das Erreichen eines Meilensteins, es geht auch um die Ehrung einer Tradition, die das Erbe des Polosports mit einem zeitgenössischen Modebewusstsein verbindet, sagte Amitabh Suri, CEO, U.S. Polo Assn. Indien. Mit dieser Feier laden wir Konsumenten und Sportfans aus ganz Indien ein, an dieser reichhaltigen Tradition des Polosports teilzuhaben und diese großartige Geschichte von Sport und Mode zu feiern.

Mit Delhi als wichtigem Markt stellt diese Veranstaltung einen Schlüsselmoment der das ganze Jahr über anhaltenden Feierlichkeiten von U.S. Polo Assn. dar, die Aktivierungen in ganz Nordamerika, Europa, im Nahen Osten, in Lateinamerika und Asien umfassen. Fans des Sports und Markenbegeisterte werden durch Veranstaltungen in den Geschäften und digitale Aktivierungen weiterhin in die limitierte Edition der Kollektion zum 135. Jahrestag eingebunden.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem 1890 gegründeten größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Über Arvind Fashions Limited

Arvind Fashions Ltd. ist der führende Einzelhändler Indiens für Freizeitkleidung und Denim, ein Lifestyle-Powerhouse mit einem starken Portfolio von Modemarken, die sich an Verbraucher aller Unterkategorien und Preisklassen richten. Arvind Fashions vertritt eine Reihe renommierter Marken - sowohl internationale als auch einheimische - wie U.S. Polo Assn., Arrow, Tommy Hilfiger, Calvin Klein und Flying Machine.

