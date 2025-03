Lego gewinnt mit neuen Spielzeugwelten Marktanteile

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Der dänische Lego-Konzern hat mit neuen Kollektionen seiner Plastiksteine trotz Konsumflaute gepunktet.

"Wir hatten eine wirklich starke Dynamik, insbesondere auch in den USA im Jahr 2024, wir haben das Jahr gut abgeschlossen und sehen tatsächlich, dass sich diese Dynamik 2025 fortsetzt", sagte Lego-Chef Niels Christiansen in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Lego habe "so ziemlich in jedem Markt" seine Position ausgebaut.

Mit Blick auf die drohenden US-Zölle erklärte Christiansen: "Zölle sind nicht das, was mich wach hält." Die Firma werde "nicht in Panik geraten" und stattdessen die Lage analysieren und nichts tun, was die Wachstumsdynamik abbremsen könnte.

Lego hatte seine Produktpalette, die von Star Wars Erlebniswelten bis hin zu Modellen des Eiffelturms oder der Titanic reicht, erweitert, um neue Kunden zu gewinnen. Christiansen erklärte, die Lego Botanicals-Sets – Blumensträuße und Pflanzen aus Steinen – seien beliebte Geschenke und hätten dazu beigetragen, mehr Teenager-Mädchen und Frauen anzulocken. So sei der Konzernumsatz 2024 um 13 Prozent auf 74,3 Milliarden dänische Kronen (9,96 Milliarden Euro) gestiegen, während im Jahr davor lediglich ein Plus von zwei Prozent erzielt worden war. Der Betriebsgewinn kletterte um zehn Prozent auf 18,7 Milliarden Kronen.

Das dänische Familienunternehmen mit Sitz in Billund baut neue Fabriken im US-Bundesstaat Virginia und in Vietnam und erweitert das Werk in Monterrey sowie Anlagen in China und Ungarn. Die Fabrik in Virginia ist Teil von Legos Ziel, die Produktion näher an die Verbraucher zu bringen. Sie soll 2027 an den Start gehen, während die Fabrik in Vietnam in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen soll.

(Bericht von Helen Reid, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Rald Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)